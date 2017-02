Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 februari 2017 08:27, 44 reacties • Feedback

Bol.com is samen met Kobo een dienst voor het onbeperkt lezen van e-books begonnen. Gebruikers van Bol.com Kobo Plus kunnen voor 10 euro per maand kiezen uit een collectie van tienduizenden e-books.

Kobo en Bol.com hebben de dienst Bol.com Kobo Plus online gezet. Voor tien euro per maand krijgen klanten die zich aanmelden toegang tot meer dan 40.000 e-books, waaronder 16.000 in het Nederlands. Ze kunnen dan onbeperkt e-books lezen op hun Kobo-e-reader of smartphone en tablet met de Kobo-app. Bol.com belooft dagelijks nieuwe titels toe te voegen.

Offline lezen is ook mogelijk: gebruikers kunnen maximaal vijftien Kobo Plus-boeken openen gedurende een periode van dertig dagen terwijl ze offline zijn. Na die maand moeten ze weer verbinding maken met hun e-reader of app om het aanbod te behouden.

Bol.com vergoedt uitgevers op basis van het aantal gelezen boeken, waarbij een e-book als gelezen beschouwd wordt als de inhoud voor meer dan een vijfde geopend is. In 2015 begon Bruna al een vergelijkbare dienst voor onbeperkt lezen onder de naam Bliyoo. Ook bibliotheken bieden e-books aan: betalende leden kunnen die zonder verdere kosten lenen.