dinsdag 2 mei 2017

Kobo komt met een nieuwe versie van zijn waterbestendige e-reader. De Aura H2O Edition 2 is iets dunner en lichter dan zijn voorganger. Ook krijgt het nieuwe model dezelfde verlichting met rgb-leds als de Aura One.

Net als het eerste model van de Auroa H2O, dat in 2014 werd geïntroduceerd, heeft de nieuwe versie een E Ink Carta-scherm van 6,8" met een resolutie van 1430x1080 pixels. Kobo geeft het nieuwe model onder andere verbeterde verlichting, onder de noemer ComfortLight PRO. Dit systeem met negen witte leds en acht rgb-leds verscheen eerder in de grotere en duurdere Kobo Aura ONE. De rgb-leds worden gebruikt om de kleur van de verlichting aan te passen, zodat er minder blauw licht zichtbaar is.

Kobo heeft de behuizing van de nieuwe Aura H2O met 8,9mm en 210 gram iets dunner en lichter gemaakt. De huidige versie is 9,7mm dik en weegt 233 gram. Het uiterlijk is aangepast en ligt nu meer in lijn met dat van de Aura ONE. Het nieuwe model is uitgerust met 8GB intern geheugen, maar er is geen mogelijkheid om een sd-kaart te plaatsen. Bij de eerste versie kon dat wel, al had die een opslagruimte van 4GB.

De tweede editie van de Aura H2O kan op ieder moment ondergedompeld worden. Bij de eerste versie moest het beschermflapje voor de usb-aansluiting dicht zijn. Volgens IPX8-rating is de e-reader waterdicht voor maximaal zestig minuten in maximaal twee meter diep water. De nieuwe Kobo Aura H2O is vanaf 22 mei verkrijgbaar. De e-reader krijgt een adviesprijs van 179,99 euro en is daarmee niet duurder dan het huidige model.