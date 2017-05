Door Julian Huijbregts, woensdag 24 mei 2017 07:59, 26 reacties • Feedback

Japan Display kondigt aan dat het samen met E Ink Holdings schermen van elektronische inkt ontwikkeld heeft met een pixeldichtheid van 400 en 600 pixels per inch. Daarmee zijn ze scherper dan schermen in huidige e-readers, die gaan tot ongeveer 300ppi.

De nieuwe schermen van elektronische inkt hebben een scherpte die vergelijkbaar is met die van high-end smartphones. Japan Display heeft nog niet bekendgemaakt in welke formaten de schermen gemaakt zullen worden en wanneer ze op de markt komen. Het bedrijf stelt dat de schermen naar e-readers zullen komen, maar ook gebruikt zullen worden voor iot-apparaten.

Volgens Japan Display is de ontwikkeling het eerste resultaat van de samenwerking met E Ink Holdings, die in november vorig jaar werd aangekondigd. Japan Display is een consortium bestaande uit Sony, Toshiba en Hitachi. Tot voor kort richtte het zich op de productie van lcd's. Door de samenwerking met E Ink wil het ook andere markten aanspreken.

Veel e-readers gebruiken op dit moment de E Ink Carta-schermen. De 6"-variant daarvan heeft met een resolutie van 1448x1072 pixels, ofwel een pixeldichtheid van 300ppi.