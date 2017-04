Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 14:03, 30 reacties • Feedback

Sony heeft in thuisland Japan de DPT-RP1 aangekondigd. Het gaat om een update van zijn bestaande 13,3"-e-reader, die nu over een hogere resolutie beschikt en dunner en lichter is. De prijs bedraagt omgerekend bijna 700 euro.

De DPT-RP1 is de opvolger van de in 2013 aangekondigde DPT-S1. De resolutie is verhoogd van 1200x1600 pixels naar 1650x2200 pixels. De upgrade zorgt verder voor ondersteuning voor wifi-ac in plaats van alleen wifi-n en verder is er ondersteuning voor bluetooth 4.2. De processor is een 64bits IAP140-quadcore van Marvell en er is 16GB opslaggeheugen aanwezig, waarvan 11GB standaard bruikbaar is.

De DPT-RP1 heeft afmetingen van 224x302,6x5,9mm en weegt 349 gram. De voorganger had een gewicht van 358 gram en was 233mm breed bij 310mm lang, bij een dikte van 6,8mm. In combinatie met een pen zijn aantekeningen op het scherm te maken.

Sony richt zich met name op zakelijk gebruik, zoals in de medische, financiële of juridische sector. Het apparaat ondersteunt dan ook geen e-books in formaten als epub maar alleen pdf's. De prijs maakt ook duidelijk dat het om een zakelijk apparaat gaat: Sony rekent 80.000 yen, omgerekend 681 euro. Sony maakt sinds 2014 al geen e-readers voor consumenten meer.