Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 13:02, 50 reacties • Feedback

Een Japans bedrijf gaat de Gvido uitbrengen, een soort grote e-reader die bestaat uit twee 13,3"-schermen, voor het weergeven van bladmuziek. Het apparaat maakt gebruik van E Inks Carta-techniek die ook in e-readers wordt gebruikt.

E Ink kondigt aan dat het Japanse Terrada Music Score het dubbele scherm voor bladmuziek dit jaar gaat uitbrengen. Volgens The Verge komt de Gvido uit op 20 september voor 1600 dollar, omgerekend met btw zo'n 1775 euro. Het apparaat komt ook naar Europa, maar een europrijs is niet bekendgemaakt.

In de aankondiging wordt de resolutie van de 13,3"-schermen niet vermeldt, maar het gaat om E Ink Mobius-schermen en die hebben een resolutie van 1600x1200 pixels in het genoemde formaat. De Gvido is bedoeld om pdf's met bladmuziek weer te geven, maar kan vermoedelijk ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Of het apparaat overweg kan met andere bestandsformaten dan pdf, is nog niet duidelijk.

Het apparaat komt volgens het persbericht met een clouddienst, een onbekende hoeveelheid ingebouwd geheugen en een micro-sd-kaartslot. Terrada Music Score levert een stylus bij het apparaat, waarmee aantekeningen op de bladmuziek gemaakt kunnen worden. Ook is er een Foot Switch, die met een kabel aan de bladmuzieklezer verbonden kan worden, waarna muzikanten met hun voet van pagina kunnen wisselen.