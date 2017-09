Kunstenaars zetten tweeduizend e-inkschermen op gebouw Amerikaans vliegveld

Kunstenaars hebben de buitenkant van de terminal van San Diego Airport in de Verenigde Staten opgeleukt met tweeduizend schermen van elektronische inkt. De schermen op zonne-energie hebben een centrale aansturing en kunnen willekeurige patronen weergeven.

Het project van de kunstenaars van het bedrijf Ueberall heet Dazzle, genoemd naar een camouflagetechniek van schepen in de Eerste Wereldoorlog. Elke 'pixel' van elektronische inkt heeft een zonnecel om het van stroom te voorzien, een draadloze verbinding en elektronica om te kunnen functioneren. De patronen komen uit een computer die alle pixels aanstuurt.

Alles bij elkaar beslaan de schermen bijna vijfhonderd meter in de lengte, terwijl de schermen verspreid zitten over zes verdiepingen van het gebouw. Zowel bezoekers van het vliegveld als passanten van de nabijgelegen snelweg kunnen het kunstwerk aanschouwen. Het project kostte in totaal 875.000 dollar en het is volgens het bedrijf E Ink, dat schermen van elektronische inkt produceert, de grootste installatie van e-inkschermen ter wereld.