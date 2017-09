Hobbyist maakt vr-headset en -game voor Commodore 64

Een hobbyist heeft een vr-bril gemaakt voor de Commodore 64 en een bijbehorende game. De bril is voorzien van een 5"-lcd en wordt via composiet aangesloten op de antieke console. De drager krijgt een 3d-effect te zien door middel van side-by-side-weergave.

De maker van het VR64-project is jim_64. Hij maakte de bril door een goedkope 5"-lcd in een plastic vr-bril zonder scherm te stoppen. Voor de Commodore 64 is geen bestaande vr-software beschikbaar, dus programmeerde hij zijn eigen game: Street Defender. In het spel staat de speler op een straathoek en is het de bedoeling om vijanden die verschijnen, neer te schieten. Daarvoor zijn vier verschillende wapens beschikbaar.

Het spel maakt gebruik van de side-by-sidetechniek voor 3d-weergave. Daarbij is het perspectief van het beeld voor het linker- en rechteroog aangepast, zodat een 3d-effect ontstaat. In tegenstelling tot bij moderne vr-brillen is er geen tracking van het hoofd van de drager. Rondkijken door het hoofd te bewegen is dus niet mogelijk.

De maker van het VR64-project heeft een video van een halfuur online gezet waarin hij laat zien hoe hij de bril gemaakt heeft. Op zijn blog beschrijft hij verder de benodigde onderdelen en heeft hij links geplaatst naar waar deze te verkrijgen zijn. Het scherm kostte hem 26 dollar, de bril 10 dollar. Verder heeft hij een pagina besteed aan de game en die ook ter download beschikbaar gesteld.