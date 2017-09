Bedrijf brengt begin 2018 mini-Commodore 64 met 64 games uit

Retro Games Ltd. brengt begin 2018 onder de naam The C64 Mini een compact gamesysteem uit waarin 64 klassieke Commodore 64-games zijn geÔntegreerd. Ook kunnen gebruikers in Basic programmeren op The C64 Mini.

The C64 Mini is half zo groot als de originele Commocore 64 en bevat een hdmi-poort en twee usb-aansluitingen. Retro Games Ltd. levert een joystick mee die het uiterlijk van bijvoorbeeld de klassieke Competition Pro van Suzo heeft, al is niet bekend of hij een vergelijkbare stevigheid heeft.

Ook is niets bekend over de componenten van The C64 Mini. De fabrikant claimt dat een usb-toetsenbord op de console is aan te sluiten 'om het systeem als een klassieke C64 te gebruiken'. Het geïntegreerde toetsenbord werkt dan ook niet. Dat houdt in ieder geval in dat gebruikers Basic kunnen gebruiken om te programmeren. Ook stelt het bedrijf firmware-upgrades in het vooruitzicht; dat kan via een usb-stick. Verder is er de optie om de voortgang in games op te slaan en zijn er pixelfilteropties om bijvoorbeeld scanline-emulatie te simuleren.

De console krijgt standaard 64 games, waaronder California Games, Chip's Challenge, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Insects in Space, Monty on the Run en Impossible Mission. Het product verschijnt begin 2018 voor tachtig euro en voor die prijs bundelt de fabrikant niet alleen de joystick, maar ook een usb-snoer en een hdmi-kabel.