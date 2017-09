Gerucht: Nvidia kondigt GeForce GTX 1070 Ti op 26 oktober aan

Nvidia kondigt de GeForce GTX 1070 Ti op 26 oktober aan, melden een Duitse en Zweedse website. De videokaart, waarvan de komst al langer in het geruchtencircuit is voorspeld, moet het gat tussen de GTX 1070 en 1080 opvullen.

Zowel het Duitse Heise als het Zweedse NordicHardware noemen de introductiedatum van 26 oktober, waarbij Heise aantekent dat de daadwerkelijke verkrijgbaarheid een week later, op 2 november, volgt. NordicHardware noemt daarnaast de specificaties.

Het zou om een kaart met 2432 cudacores gaan, met een corekloksnelheid van 1607MHz en een boost naar 1683MHz. De kaart zou gddr5-geheugen krijgen, net als de GTX 1070. De GTX 1080 en 1080 Ti hebben sneller gddr5x-geheugen.

De hoeveelheid geheugen en andere specificaties zoals tdp kan NordicHardware nog niet noemen, maar VideoCardz vult in dat het om 8GB gddr5 gaat en de tdp 180W bedraagt. Volgens die site vult de GTX 1070 Ti het gat dat er was tussen de GTX 1070 en 1080, waar AMD met zijn RX Vega-kaarten op mikt. De prijs van de videokaart is nog niet bekend.

GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080 11Gbit/s GeForce GTX 1070 Ti (*gerucht) GeForce GTX 1070 Gpu 16nm FF GP102 16nm FF GP104 16nm FF GP104* 16nm FF GP104 Cudacores 3584 2560 2432* 1920 Tmu's 224 160 152* 120 Rop's 88 64 64* 64 Rekenkracht 10,6tflops 8,2tflops 7,8tflops* 5,8tflops Corekloksn. 1480MHz 1607MHz 1607MHz* 1506MHz Boostkloksn. 1582MHz 1733MHz 1683MHz* 1683MHz Geheugenkloksn. 11Gbps 11Gbps 8Gbps* 8Gbps Geheugen 11GB gddr5x 8GB gddr5x 8GB gddr5* 8GB gddr5 Geheugenbus 352-bit 256-bit 256-bit* 256-bit Tdp 250 W 180 W 180 W* 150 W

Overzicht opgesteld door VideoCardz