Afbeelding toont Gigabyte RX Vega 64 met aangepast ontwerp

Er is een foto online verschenen van de Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC 8G. Het is een van de eerste RX Vega-kaarten met een aangepaste koeler. Vooralsnog zijn alleen de modellen met AMD's referentieontwerp te koop.

De Duitse website ComputerBase zette de afbeelding van de videokaart online, nadat een lezer deze had ontdekt op de website van het Taiwanese merk door een url aan te passen. Op de pagina stonden geen verdere details over de videokaart. Zo is niet bekend wat de kloksnelheden van de gpu en het geheugen zijn.

Het gaat om een kaart in de Gigabyte Gaming-lijn, met twee ventilators, die waarschijnlijk een 100mm-diameter hebben. Als Gigabyte met aangepaste RX Vega-kaarten komt onder zijn eigen naam, is het ook aannemelijk dat er varianten verschijnen onder de Aorus-naam. In die lijn brengt Gigabyte zijn high-end videokaarten onder.

Nog altijd zijn er geen RX Vega-videokaarten met een aangepast ontwerp te koop; inmiddels is het anderhalve maand na de introductie van de referentiemodellen. Alleen Asus heeft eerder kenbaar gemaakt met aangepaste Vega's te komen. Tweakers publiceerde een preview van twee Strix-kaarten, maar ook die zijn nog niet te koop.

Of er meer fabrikanten met aangepaste Vega-kaarten komen en wanneer ze daadwerkelijk op de markt komen, is nog onduidelijk. Volgens de Duitse tak van Tom's Hardware heeft MSI te kennen gegeven dat er in ieder geval op korte termijn geen aangepaste RX Vega's van dat merk verschijnen.