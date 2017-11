'PowerColor brengt in december aangepaste RX Vega 64-videokaart uit'

Er zijn foto's verschenen van een aangepaste RX Vega 64-videokaart van PowerColor. Het gaat om een uitvoering met drie ventilatoren en een grote heatsink. Het zou mogelijk zijn om tot drie biossen op de kaart te laden.

De foto's zijn online gezet door VideoCardz en de website zegt dat er twee schakelaars op de kaart zitten. Een daarvan zou bedoeld zijn om te wisselen tussen drie biossen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies de functie van is. De andere schakelaar is voor de bediening van de ledverlichting van het Red Devil-logo.

Op de foto's is te zien dat de kaart een grote heatsink heeft die het hele pcb bedekt. Bovendien is het pcb verlengd. Verder lijkt de printplaat weinig te zijn aangepast ten opzichte van het referentieontwerp. Het aantal fases is gelijk.

PowerColor gaat de videokaart Radeon RX Vega 64 Red Devil noemen en volgens VideoCardz komt de kaart begin december op de markt. Tot nu toe zijn er nog geen aangepaste RX Vega-videokaarten uitgebracht; wel zijn er foto's van dergelijke kaarten van verschillende merken online verschenen.

Begin oktober verscheen een foto online van de Gigbayte RX Vega 64 Gaming OC. Eerder deze week was een kaart van Sapphire te zien. Asus heeft eerder kenbaar gemaakt met aangepaste Vega's te komen. Tweakers publiceerde een preview van twee Strix-kaarten, maar ook die zijn nog niet te koop.