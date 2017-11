Koreaanse website toont Sapphire RX Vega 64 Nitro met aangepast ontwerp

Een Zuid-Koreaanse website heeft foto's van een prototype van de Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro online gezet. Het is een van de eerste RX Vega-kaarten met een aangepaste koeler. Vooralsnog zijn alleen de modellen met AMD's referentieontwerp te koop.

De Zuid-Koreaanse website HardwareBattle heeft een korte preview van deze kaart in Sapphire Nitro Gaming Series-lijn online gezet, zo merkte de website VideoCardz op. Het gaat om een vroeg ontwerp; er is geen informatie bekendgemaakt over de specificaties van de kaart of eventuele informatie over releasedata. Wanneer en of deze kaart in definitieve vorm uit zal komen, is niet duidelijk.

De kaart heeft drie ventilators: twee met een diameter van 95mm en één met een 85mm-diameter. Door de vrij grote koeler neemt de videokaart drie sloten op moederbord in beslag. Een support bracket wordt bij de kaart meegeleverd, waardoor het waarschijnlijk om een vrij zware videokaart gaat. Het model is aan de boven-, zij- en achterkant voorzien van ledverlichting.

Wat verder opvalt is dat de kaart in totaal drie 8-pins PEG-aansluitingen heeft. Een DVI-aansluiting ontbreekt, maar de Sapphire-videokaart is wel voorzien van twee hdmi- en twee DisplayPort-aansluitingen. Het exemplaar dat de Koreaanse website kort heeft getest, draaide nog op de standaard referentiesnelheid; de kaart toonde in vergelijking met het referentiemodel iets betere prestaties, waarschijnlijk door de verbeterde koeler. Vermoedelijk zal het uiteindelijke model wel met een wat hogere kloksnelheid op de markt komen.

Begin oktober verscheen een foto line van de Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC 8G. Nadere details over deze videokaart ontbreken. Het gaat om een kaart in de Gigabyte Gaming-lijn, met twee ventilators, die waarschijnlijk een 100mm-diameter hebben.

Nog altijd zijn er geen RX Vega-videokaarten met een aangepast ontwerp te koop; inmiddels is het bijna drie maanden na de introductie van de referentiemodellen. Alleen Asus heeft eerder kenbaar gemaakt met aangepaste Vega's te komen. Volgens de Duitse tak van Tom's Hardware heeft MSI te kennen gegeven dat er in ieder geval voorlopig geen aangepaste RX Vega's van dat merk worden uitgebracht. Tweakers publiceerde een preview van twee Strix-kaarten, maar ook die zijn nog niet te koop.