AMD toont kleine RX Vega Nano-videokaart

AMD komt met een kleine RX Vega-videokaart. Net als bij de Fury-generatie krijgt deze de aanduiding Nano en beschikt de kaart over één ventilator. Exacte specificaties of details over de prijs en beschikbaarheid heeft de fabrikant nog niet gegeven.

AMD toonde de RX Vega Nano tijdens een presentatie op het evenement waar ook de RX Vega-videokaarten voor gamers officieel werden gepresenteerd. De Nano-kaart werd pas later getoond en behoorde niet tot de modellen waarvan alle details bekend zijn en die in augustus uitkomen, meldt onder andere ComputerBase.

Het is niet duidelijk wanneer AMD de RX Vega Nano zal uitbrengen en wat de specificaties zijn. Vermoedelijk zal AMD de gpu op de kleine videokaart lager klokken dan op de grotere kaarten, om het verbruik omlaag te dringen. Datzelfde deed de fabrikant bij de R9 Fury Nano.

Foto: ComputerBase