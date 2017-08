AMD levert Vega-chips van verschillende hoogte en afwerkkwaliteit aan partners

De Vega-videokaarten van AMD kunnen met twee verschillende chips worden geleverd, ieder met kleine verschillen in hoogte. Dat levert mogelijk problemen voor koelers op en zou tot beschadigingen van de dies kunnen leiden.

De verschillen kwamen aan het licht doordat AMD in de verpakking van de reviewsamples die het aan techmedia leverde, als extraatje een losse Vega-chip, compleet met hbm2-geheugen op interposer, had gestopt. De Vega-chips worden namelijk niet simpelweg op een substraat geplakt, maar worden op een interposer gemonteerd die een snelle verbinding met het hbm2-geheugen op diezelfde interposer mogelijk maakt. De interposer zit dan op een substraat dat op het pcb van de videokaart wordt gesoldeerd. Dat chippackage hebben we samen met de videokaart voor de review op de foto gezet. Collega Hardware.info, dat sinds de overname door de Persgroep ons pand deelt, kreeg ook zo'n pakket, maar met een andere losse chip als verrassing.

De verschillende packages, met links steeds de molded versie en rechts de unmolded versie

Inmiddels hebben we beide chips naast elkaar gelegd waarbij opviel dat ze niet identiek zijn. De ene chip heeft een zwarte rand rond de losse dies van Vega-asic en hbm2-stacks en de andere heeft die rand niet. Navraag bij een bron in de hardwareindustrie wees uit dat het om daadwerkelijk twee verschillende chips gaat, waarbij een van de chips een zogeheten molded versie betreft en de ander een unmolded chip is. AMD zou twee bedrijven hebben ingeschakeld om de chips op de interposer verder te verwerken. De ene polijst de dies zodat ze even hoog zijn en brengt een lijmrand rond en tussen de chips aan, de ander doet dat niet. Dat randje om de dies heen kan de individuele chips beschermen tegen afbrokkelen als er een koeler op geplaatst wordt.

Als we echter heel goed naar de twee chips kijken, is te zien en te voelen dat er een klein hoogteverschil tussen beide zit. De molded versie is geheel glad en in totaal iets lager dan de unmolded versie. Daar zijn de geheugenchips iets lager dan de Vega-chip en het geheel is iets hoger. Fabrikanten van videokaarten dienen daar rekening mee te houden met het ontwerp van hun koelers om beide varianten effectief te kunnen koelen. Bovendien bestaat het vermoeden dat eigenaren van de kaart die een waterblok willen installeren, beter af zijn met de molded variant, aangezien die volledig egaal is en minder makkelijk wordt beschadigd. Aan de onderdeelnummers zou niet te zien zijn welke gpu in videokaarten gebruikt wordt.