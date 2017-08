'Goedkopere Vega-gpu's zonder gebundelde games zijn niet meer leverbaar'

De RX Vega 56 en 64 van AMD zijn mogelijk al niet meer te verkrijgen zonder gebundelde games. Dat betekent dat de adviesprijzen van 399 en 499 dollar voor de Vega 56 en 64 respectievelijk, niet meer opgaan. De kaarten zijn dan enkel nog verkrijgbaar voor 100 dollar meer.

Dat meldt een medewerker van Overclockers UK. Volgens hem heeft AMD gezegd dat de prijs van 499 dollar voor de RX Vega 64-videokaart in de nabije toekomst zal verdwijnen, waarschijnlijk door een zeer beperkte oplage van de losse Vega-videokaarten zonder bundeling met twee games. Dit betekent vermoedelijk dat de RX Vega 64 alleen nog verkrijgbaar zal zijn in combinatie met de game Prey en het nog uit te komen Wolfenstein II: The New Colossus. Deze bundel is 100 dollar duurder dan de losse videokaart. Overigens krijg je hierbij ook 200 dollar korting op een relatief dure freesync-monitor en 100 dollar korting op een Ryzen 7-processor met moederbord.

De prijs voor de RX Vega 64 komt dan omgerekend met btw waarschijnlijk uit op ongeveer 650 euro. Dat komt overeen met de huidige prijzen in Duitsland. Via de Duitse prijsvergelijkingssite Geizhals is te zien dat de kaart wordt aangeboden voor prijzen van 639 euro of hoger. Het lijkt echter bij de kaarten die in Duitsland worden aangeboden, niet te gaan om bundels; over de aanwezigheid van games wordt niet gesproken.

Volgens verschillende websites, zoals Overclock3d, was de eerste lading Vega-gpu's al binnen enkele minuten uitverkocht, waardoor de Vega 56 en 64 mogelijk alleen nog te krijgen zien inclusief de twee gebundelde games. De goedkopere RX Vega 56-videokaart kreeg een introductieprijs mee van 399 dollar. Ook deze goedkopere Vega-videokaart zal waarschijnlijk alleen nog verkrijgbaar zijn voor de hogere prijs met de gebundelde games.

In de Benelux zijn de Radeon RX Vega-kaarten vrijwel niet verkrijgbaar. In de Pricewatch staan nog geen prijzen vermeld. Het is mogelijk dat in de Benelux alsnog de losse goedkopere Vega 56 en 64 worden geleverd zonder de combinatiebundel met de twee games, maar het is de vraag wat deze gaan kosten. Vooralsnog lijken de prijzen hoger uit te vallen dan de door AMD genoemde adviesprijzen.

Als AMD's nieuwste videokaarten daadwerkelijk alleen nog beschikbaar zijn met de gebundelde games, dan zijn de Vega 64 en Vega 56 duurder dan de GeForce GTX 1080 en 1070, die vanaf zo'n 550 en 420 euro in de Pricewatch staan. De nieuwe kaarten van AMD presteren grofweg vergelijkbaar met de tegenhangers van Nvidia, maar zijn wel minder zuinig.