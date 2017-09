Medio augustus hebben we de eerste review van de AMD RX Vega-kaarten gepubliceerd. In eerste instantie leverde AMD ons een Vega 64-kaart, op de valreep voor de review aangevuld met de Vega 56. Later die week konden we een preview geven van de Asus Vega 64 Strix-kaart, de eerste Vega-kaart met een custom design.

Dankzij medetweaker Blaat, die zo vriendelijk was een van zijn Sapphire-kaarten uit te lenen, kunnen we nu ook de derde Vega-variant, de Vega 64 Liquid, testen en de cijfers publiceren. Zoals bekend is de Liquid-versie watergekoeld en hij heeft daarom een iets hogere kloksnelheid voor de gpu gekregen. Het geheugen tikt net als bij de Vega 64 en Vega 56 op 945MHz, maar de gpu is met 1677MHz in de Liquid-kaart wat sneller dan de 1546MHz van de luchtgekoelde Vega 64 en de 1471MHz van de Vega 56.

De gpu-kloksnelheid van de Liquid-kaart is niet het enige dat hoger is dan bij de luchtgekoelde versies, ook de tdp is aanzienlijk hoger, namelijk 345W tegen de 295W en 210W van respectievelijk de luchtgekoelde RX Vega 64 en 56. Het concept van een watergekoelde AMD-kaart is natuurlijk niet nieuw, want de vorige generatie high-end-kaarten had met de Fury X ook een watergekoelde versie.

Anders dan de Fury X en gewone Fury, waar de eerste, watergekoelde versie hoger geklokt was en over meer streamprocessors beschikte maar de tdp gelijk hield, is de watergekoelde Vega weliswaar hoger geklokt, maar beschikt deze over dezelfde hoeveelheid streamprocessors. Datn verhoogt de tdp aanzienlijk. Samen met een hogere prijs mag dat dus wel zorgen voor flink hogere prestaties, iets wat we op de volgende pagina's zullen bekijken.