Met de Radeon VII heeft AMD een nieuwe kaart ontwikkeld die hernieuwd tegengas moet geven aan Nvidia. De naam verraadt de herkomst van de gpu; de Radeon VII is de tweede generatie Vega, die op 7nm wordt geproduceerd. De eerste generatie Vega werd in de zomer van 2017 uitgebracht, met de Vega 56- en Vega 64-kaarten. Die hadden respectievelijk de GTX 1070 en GTX 1080 van Nvidia in het vizier. Beide Vega-kaarten waren opgetrokken rond de Vega 10-gpu, die bestaat uit 12,5 miljard transistors en 4096 compute-units.

De nieuwe generatie Vega, de Radeon RX VII, heeft de nieuwe Vega 20-gpu aan boord. Die wordt niet langer door GlobalFoundries op 14nm geproduceerd, maar door TSMC op 7nm gemaakt. Dat moet de chip een stuk zuiniger maken of hogere kloksnelheden mogelijk maken. De vooralsnog enige kaart die met de Vega 20-gpu voor consumenten beschikbaar komt, is de Radeon RX VII. Een tweede variant, zoals bij de eerste Vega-lichting, is niet aangekondigd. Daar is een aannemelijke, logische reden voor, zoals we straks zullen zien.

We hebben van AMD een referentiedesign ontvangen dat een standaardkloksnelheid van 1400MHz combineert met een boostclock van 1750MHz. De kloksnelheid kan nog wat omhoog tot 1800MHz. AMD heeft voor het eerst een consumentenkaart voorzien van 16GB videogeheugen, en niet zomaar geheugen, maar de prijzige hbm2-soort. Dat had Vega 10 ook, maar die beschikte over 8GB hbm2-geheugen. Dat extra dure geheugen drijft de prijs van de Radeon RX VII flink op; het referentiemodel kost 699 dollar. Is het genoeg om de RTX 2080 bij te benen?