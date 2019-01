AMD kondigt Radeon VII-videokaart aan

AMD heeft tijdens zijn keynote op CES de Radeon VII aangekondigd, een videokaart die goede prestaties in games op 4k-resolutie mogelijk moet maken. De komende videokaart zal volgende maand beschikbaar zijn.

AMD laat de Radeon VII maken op 7nm en de videokaart heeft volgens de fabrikant zestig compute-units op 1,8GHz. De kaart heeft 16GB aan hbm2-geheugen aan boord met een geheugenbandbreedte tot maximaal 1TB/s. Prestaties in games als Battlefield V en Fortnite liggen tientallen procenten hoger dan bij de Vega Pro, claimt AMD. Het bedrijf vergelijkt de videokaart zelf met de Nvidia RTX 2080, al is onbekend of die vergelijking terecht is.

De nieuwe videokaart heeft 3840 streamprocessors en ondersteunt Freesync 2. Verdere details zijn nog niet bekend; er is bijvoorbeeld nog geen productpagina online met alle specs. De AMD Radeon VII gaat op 7 februari in de verkoop voor een adviesprijs van 699 dollar. AMD heeft woensdagavond Nederlands tijd een keynote op elektronicabeurs CES in Las Vegas. Eerder deze week presenteerde de chipontwerper al zijn Ryzen-cpu's voor laptops.