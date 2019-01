Sonos is begonnen met testen van Google Assistant-integratie

Sonos is begonnen met het testen van de integratie van zijn producten met Google Assistant. De speakers van de fabrikant ondersteunen al langer digtale assistent Alexa van Amazon. De Assistant-functie moet dit jaar live gaan.

De komende weken moeten duizenden gebruikers de test met de integratie gaan draaien, zegt Sonos tegen Variety. Sonos wil de functie nog altijd dit jaar gaan uitbrengen, zoals het bedrijf in november al zei. De exacte planning zal afhangen van de resultaten van de testen, zo zegt een woordvoerder. Die wilde ook geen benadering geven van wanneer de functie voor iedereen live zal zijn.

Het bedrijf voegde vorig jaar wel integratie met Amazon Alexa toe aan zijn producten. Ook kunnen gebruikers speakers aansturen via ifttt. Verder praat Sonos met Apple over Siri-integratie, maar of dat ervan gaat komen, is onbekend. Inmiddels zullen er binnenkort ook andere producten verschijnen die werken met Alexa en Google Assistant. Onder meer Samsung-tv's krijgen naast het eigen Bixby ook de digitale assistenten van Google en Amazon mee.