Sonos maakt Google Assistent officieel beschikbaar in Nederland

Sonos heeft dinsdag in Nederland de officieel update vrijgegeven die de Google Assistent aan de Sonos One en de Sonos Beam toevoegt, zodat de speakers via de spraakassistent te bedienen zijn. Twee weken geleden kregen sommige gebruikers deze optie al.

Gebruikers kunnen na het doorvoeren van de dinsdag vrijgegeven update spraak gebruiken met de in de Sonos One of Sonos Beam ingebouwde Google Assistent of met oudere Sonos-speakers met een verbonden Google Home-product, meldt Sonos. Het bedrijf geeft als voorbeelden dat gebruikers muziek kunnen afspelen, wekkers en herinneringen kunnen zetten en nieuws kunnen luisteren via spraakopdrachten.

Verschillende gebruikers meldden op 20 juni al Google Assistent op hun Sonos-speaker te kunnen gebruiken; bij veel gebruikers ging het om systemen die via het Sonos-account de VS als locatie hadden ingesteld. Gebruikers kunnen meerdere spraakassistenten instellen voor hun speakers. Sonos had al ondersteuning voor Amazons Alexa.

De Google Assistent is op dit moment beschikbaar voor Sonos-gebruikers in Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Meer landen volgen volgens het bedrijf 'later'.