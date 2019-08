Sonos verwijdert functie om muziek via iOS lokaal te streamen

Sonos maakt het niet langer mogelijk om lokale muziek vanaf een iPhone of iPad af te spelen. Gebruikers die dat voortaan willen, kunnen dat alleen nog via AirPlay 2 doen, mits hun Sonos-apparaat dat ondersteunt.

Gebruikers konden tot voor kort lokale muziek via wifi vanaf hun iOS-apparaat afspelen op een Sonos-apparaat. Dat kon via een tabblad in de app. Volgens Sonos werkt die feature echter niet goed meer met de 'nieuwere' versies van iOS, al zegt het bedrijf niet om welke versies het gaat of wat het probleem precies is. De functie is nu helemaal uit de iOS-app verdwenen. In Android en op de desktop-apps blijft de functie nog wel bestaan.

Gebruikers die in de toekomst muziek willen streamen naar een Sonos-apparaat kunnen dat op verschillende manieren doen. Sonos raadt zelf aan om van AirPlay 2 gebruik te maken; dat wordt ondersteund door de Sonos One, Beam, Amp, Playbase en de Play:5. Gebruikers van andere apparaten kunnen hun lokale muziek ook uploaden naar een muziekstreamingdienst zoals Apple Music of Spotify en het van daaruit afspelen. Daarvoor is in sommige gevallen wel een premium-account vereist. Sonos raadt verder ook aan om te kijken naar alternatieven zoals een eigen nas.