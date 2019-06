IKEA maakt besturing Symfonisk-speakers via Trådfri-app en losse remote mogelijk

De in augustus verschijnende Symfonisk-speakers van Ikea, die gemaakt zijn met Sonos-technologie, zullen vanaf de herfst ook via de Trådfri-app en een afstandsbediening aan te sturen zijn. Tot die tijd kan besturen via de Sonos-app, Amazon Alexa, Google Assistant en AirPlay.

De Trådfri-app is er al, maar deze moet een update krijgen om de slimme speakers te kunnen aansturen, meldt de Zweedse meubelgigant. Met de applicatie kan men de slimme verlichting en gordijnen van Ikea aansturen. Wie de Trådfri-app straks wil gebruiken om de speakers aan te sturen, moet ook de gelijknamige verbindingshub in huis halen, á 32,95 euro. Een prijs voor de afstandsbediening is er nog niet.

Ikea toonde een tijd prototypes van zijn twee modellen slimme speakers, maar onthulde de definitieve ontwerpen pas in april van dit jaar. De serie bestaat uit een tafellamp waarbij de onderste helft gevormd wordt door een speaker en een speaker die als boekenplank ingezet kan worden. De tafellamp is volgens Ikea en Sonos in feite een combinatie van een Sonos One-smartspeaker en een lamp. De tafellamp kost 179 euro en de boekenplankspeaker kost 100 euro. Beide producten zijn later dit jaar, vanaf augustus beschikbaar.