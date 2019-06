Crossplay Call of Duty: Modern Warfare gaat input-based matchmaking gebruiken

De aankomende reboot van de Modern Warfare-serie krijgt crossplatformondersteuning met input-based matchmaking. Het spel maakt alleen een match tussen pc-spelers en console-gamers als ze een controller gebruiken, om de strijd eerlijk te houden.

Vorige week maakte Infinity Ward bekend dat bij de reboot van Call of Duty: Modern Warfare pc- en consolegamers samen kunnen spelen en inmiddels is duidelijk dat de matchmaking op basis van invoermethode verloopt. Zo worden consolespelers alleen gekoppeld aan pc-spelers als beiden een controller gebruiken. Of de nieuwe Modern Warfare gebruik van muis en toetsenbord op consoles gaat ondersteunen is nog de vraag. Er zijn nog maar weinig games voor de PS4 en Xbox One die toetsenbord en muis ondersteunen.

De Modern Warfare-reboot volgt met deze feature in de voetsporen van Fortnite, dat hetzelfde onderscheid in invoermethodes maakt bij matchmaking. Daar is het zo dat zelfs een enkele muisgebruiker in de party er voor zorgt dat de groep in een 'kbm-lobby' terechtkomt.

Tegenwoordig ondersteunen games soms niet alleen zowel controllers als keyboard & muis, maar ook het tijdens gameplay wisselen tussen de twee. Zelfs de button prompts van de interface worden dikwijls tijdens gameplay al aangepast om de overstap te accommoderen. Het is nog niet duidelijk of ontwikkelaar Infininty Ward dit aan banden zal leggen.

Activision en Infinity Ward kondigden de Modern Warfare-reboot vorige week aan. De game krijgt geen season pass; er komen gratis uitbreidingen voor alle spelers. Call of Duty: Modern Warfare komt op 25 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. De pc-versie verschijnt alleen via Blizzards Battle.net-launcher.