PEGI toonde kortstondig info over CoD Modern Warfare 2-remaster van singleplayer

De Europese organisatie PEGI, belast met het toekennen van leeftijdsclassificaties aan games, had gedurende korte tijd een melding op zijn site waarin informatie over Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered stond.

De melding verdween alweer snel van de site van PEGI, maar meerdere websites hebben de listing opgeslagen en gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het gaat om een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 voor de PlayStation 4, waarbij het uitsluitend lijkt te gaan om een singleplayercampagne.

Er wordt melding gemaakt van een releasedatum van 28 februari, al is die datum inmiddels al verstreken. Verder staat bij het systeem alleen de PlayStation 4 genoemd, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de remaster alleen voor Sony's console uitkomt.

Een jaar geleden waren er al bronnen die aangaven dat er er een remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 op komst is, waarbij er geen multiplayermodus aanwezig is. Activision heeft de opgepoetste versie van de game nog niet officieel aangekondigd. De door PEGI verwijderde listing lijkt een nieuwe indicatie te zijn dat de remaster eraan zit te komen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 kwam oorspronkelijk in 2009 uit en kreeg veelal erg goede beoordelingen, die zeker ook op de singleplayercamapgne van toepassing waren. Deze bevat een interessant verhaal en spectaculaire actie. Er is onder meer een controversiële missie genaamd 'No Russian', waarin Amerikaans uitgedoste terroristen om zich heen schieten op een Russische vliegveld. Tweakers gaf de campagne destijds een 9,5.