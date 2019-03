Fortnite krijgt mogelijk respawn-systeem zoals Apex Legends dat heeft

Fortnite krijgt mogelijk een respawn-systeem zoals Apex Legends dat ook heeft, waarbij overleden teamleden teruggehaald kunnen worden onder voorwaarden. Epic zei het te overwegen en met de update voor het achtste seizoen zijn assets gevonden die hier ook op wijzen.

Die assets, gevonden door Twittergebruiker FortTory, zijn een busje met een hologram van een standaardspelerspersonage erbovenop en wat geluidsbestanden. In data bestanden wordt het busje de Second Chance Van genoemd. Sommige van de bijbehorende geluidsbestanden refereren naar een 'card pickup', iets wat doet denken aan de banners van overleden teamleden die je moet oppikken om ze terug te kunnen brengen bij een respawn beacon.

VG24/7 schrijft dat het busje al in de game is ontdekt, maar dat 'Fortnite deze toevoeging officieel niet heeft', waarmee ze wellicht bedoelen dat het busje op het moment niets doet. Epic heeft zelf ook niets bekendgemaakt over dit spelmechanisme, afgezien van dat ze het overwegen. Spelers kunnen in de loop van dit seizoen, nummer 8, meer info verwachten.

Tot op heden is het altijd zo geweest dat een speler na te veel schade geincasseerd te hebben downed is, maar nog niet dood. Hij kan dan weer op de been geholpen worden door een van zijn teammaten. Zo werkt het bijvoorbeeld ook in PUBG. Als een teamlid dood is, blijft hij ook dood, tot het volgende potje. Apex Legends, dat op 4 februari uitkwam, gaf daar dus een andere draai aan: haal de banner van je teammate op, zoek een respawn beacon op en je kompaan is weer terug, zij het zonder enige uitrusting. In de Tweakers-review van Apex Legends gaf recensent Jurian Ubachs aan dat dit beviel.