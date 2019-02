Fortnite laat gebruikers accounts samenvoegen

Gebruikers die twee Fortnite-accounts hebben kunnen deze nu laten samenvoegen, waardoor onder andere V-Bucks en cosmetische items kunnen worden gedeeld. Een aantal mensen heeft twee accounts omdat de PlayStation 4-versie voorheen niet met andere platforms samenwerkte.

De mogelijkheid voor de zogenaamde account merge staat op de website van uitgever Epic Games, waarbij ook uitgelegd wordt wat de voorwaarden zijn. Samenvoegen is mogelijk tussen een account dat op een Playstation 4 is aangemaakt, en een account dat gebruikt is op een Xbox One of Nintendo Switch. Ook moet het PlayStation 4-account gebruikt zijn voor 28 september van vorig jaar.

Gebruikers kunnen zelf kiezen welke van de twee accounts ze als primair account willen behouden. Door het samenvoegen van de accounts kunnen gebruikers onder meer hun gekochte V-Bucks of cosmetische items delen. De spullen worden echter na de merge nog twee weken vastgehouden voordat ze beschikbaar komen voor de gebruiker, en Epic Games geeft aan dat niet alle spullen overgaan.

Een aantal gebruikers heeft twee accounts aangemaakt, waarbij eentje speciaal voor de PlayStation 4, omdat deze bij de release niet kon samenwerken met de andere ondersteunde platforms. Daardoor konden PlayStation 4-gebruikers alleen onderling tegen elkaar spelen. Eind september kwam hier dus een einde aan, nadat Sony toestemming verleende.