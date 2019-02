Google brengt Chrome OS 72 met Assistant-ondersteuning uit

Google heeft versie 72 van zijn Chrome OS officieel uitgebracht, nadat het eind vorig jaar als bètaversie beschikbaar kwam. Nieuw is onder meer dat er nu gebruikgemaakt kan worden met de spraak- en informatiedienst Assistant.

Om precies te zijn gaat het om versienummer 72.0.3626.97. Op zijn blog maakte Google bekend dat deze versie op het Stable-kanaal is gezet; Chrome OS 72 is sinds eind vorig jaar al beschikbaar als bèta, maar is dus nu ook uit voor het grote publiek. Door het installeren van de update krijgen gebruikers onder meer ingebouwde ondersteuning voor Assistant; dat is iets dat tot nu toe alleen door Google in zijn eigen Chromebooks is ingebouwd.

Verder is de Android-ondersteuning opgehoogd naar versie 9, terwijl de vorige versie het nog met Android 7 moest doen. Daarnaast is picture-in-picture-modus beter geïntegreerd en staat deze nu standaard aan als er een lokaal opgeslagen videobestand wordt afgespeeld.

Chrome OS 72 ziet ook de introductie van USBGuard, waardoor een Chromebook nu usb-verbindingen negeert als het apparaat is vergrendeld. Dat moet verhinderen dat hackers bijvoorbeeld met malware op een usb-stick proberen binnen te dringen.