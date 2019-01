Asus introduceert tablet met Chrome OS voor onderwijsdoeleinden

Asus heeft de Chromebook Tablet CT100 voorgesteld, de eerste tablet van de computerfabrikant die Chrome OS als besturingssysteem heeft. Het toestel is in de eerste plaats ontwikkeld voor de onderwijsmarkt.

De Chromebook Tablet CT100 heeft een aanraakscherm van 9,7 inch en een met rubber verstevigde behuizing die het apparaat bestand maakt tegen het 'turbulente leven in het klaslokaal'. Het toestel overleeft volgens Asus moeiteloos een val van hoogtes tot n meter. De tablet draait Chrome OS en ondersteunt alle apps die beschikbaar zijn in de Google Play Store. Asus mikt met het toestel vooral op basisschoolleerlingen die weinig tot geen ervaring hebben met een toetsenbord of klassieke desktopomgeving, maar wl met aanraakschermen. Volgens de fabrikant kunnen deze kinderen later moeiteloos de overstap maken naar hun eerste Chrome OS-notebook of Chromebox-desktopcomputer.

De Chromebook Tablet CT100 laat zich ook bedienen met de meegeleverde stylus die je in het apparaat zelf kunt opbergen. Krachtbron van dienst is een OP1-hexacoreprocessor met twee Cortex-A72 kernen en vier Cortex-A53 kernen, die wordt geassisteerd door 4GB ram en 32GB opslagruimte. Andere specificaties zijn een Mali-T864-gpu, camera’s van twee en vijf megapixel, een micro-sd-kaartlezer en een usb-c-aansluiting. De accu gaat volgens Asus een 'volledige schooldag' mee.

Of en wanneer de Chrome OS-tablet ook naar Nederland en Belgi komt en wat het apparaat gaat kosten, is nog niet bekend.