Lego Lord of the Rings-games zijn niet meer te koop in downloadwinkels

Lego The Lord of the Rings en Lego The Hobbit zijn niet meer te koop op Steam en in de downloadwinkels voor de PlayStation- en Xbox-consoles. Uitgever Warner Bros. zegt dat de games niet meer online verkrijgbaar zijn. Waarom is niet bekend.

De Lego-games met Lord of the Rings-thema staan nog wel in de downloadwinkels, maar ze zijn niet meer aan te schaffen. Voor spelers die de game al bezitten, verandert er niets. De games blijven in de bibliotheek van de bezitters staan en zijn nog te spelen.

Het lijkt erop dat de games sinds de jaarwisseling niet meer te koop zijn. Misschien heeft dat te maken met afspraken rondom rechten. Uitgever Warner Bros. geeft daar geen duidelijkheid over. Het bedrijf zegt in een verklaring tegen Eurogamer dat Lego The Lord of the Rings en Lego The Hobbit niet langer te koop zijn in downloadwinkels, zonder een reden te geven.

Lego The Lord of the Rings kwam in 2012 uit. De game verscheen voor de pc en consoles, maar kwam ook voor Android en iOS. De Android-versie is op het moment van schrijven nog wel te koop, terwijl de iOS-versie uit de iTunes App Store verdwenen lijkt te zijn.