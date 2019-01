Segway Robotics kondigt autonome bezorgrobot aan

Segway Robotics stelt op de CES-elektronicabeurs in Las Vegas de Loomo Delivery voor. Het gaat om een autonome bezorgrobot die het laatste stukje van het transport voor zijn rekening neemt.

De Loomo Delivery is niet het soort bezorgrobot dat je binnen afzienbare tijd aan je voordeur kunt verwachten. Segway Robotics ontwikkelde het apparaat vooral met het oog op kantoorgebouwen, magazijnen, winkelcentra en dergelijke. Denk daarbij aan de bezorging van pakjes en documenten, maar bijvoorbeeld ook lunchpakketten. De robot is ontworpen om autonoom door drukke omgevingen te manoeuvreren, mensen en obstakels te ontwijken, en hellingen tot acht graden te trotseren.

Volgens Segway Robotics leidt de Loomo Delivery bij ondernemingen tot kostenbesparing en betrouwbaardere pakketbezorging. De robot is voorzien van een interactief aanraakscherm en heeft een op de cloud gebaseerd navigatiesysteem dat via zowel wifi als 4g opereert. De lades van het apparaat zijn verwisselbaar, hebben een capaciteit van zeventig liter en kunnen een gewicht aan van vijftig kilogram dragen. De accu van de robot gaat ongeveer acht uur mee, daarna rijdt de Loomo Delivery automatisch terug naar zijn oplaadstation. Over prijs en beschikbaarheid is nog niets bekend.