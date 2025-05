Goedgekeurde elektrische steps en segways krijgen in Nederland kentekenplicht

Goedgekeurde bijzondere bromfietsen zoals elektrische steps, kickbikes en zelfbalancerende segways krijgen een registratie- en kentekenplicht. Zo moeten gebruikers en handhavers sneller kunnen zien of een voertuig gebruikt mag worden op de openbare weg.

Het gaat om apparaten die niet harder mogen dan 25km/u en een elektromotor hebben die niet meer levert dan 4kW. Deze voertuigen mogen alleen op de openbare weg gebruikt worden als zij zijn goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment zijn er volgens de RDW zeventien voertuigen die deze goedkeuring hebben gekregen, waaronder segways, kickbikes en de BSO-bus, de opvolger van de Stint.

Demissionair minister Mark Harbers schrijft dat er steeds meer 'nieuwe en innovatieve voertuigen' in Nederland zijn. "Slechts een deel daarvan is goedgekeurd en mag je gebruiken op de weg. Als voertuigen qua uiterlijk op elkaar lijken, is het lastig om te zien of dat specifieke voertuig is goedgekeurd. Dat vind ik onwenselijk, want niet-goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat mensen én handhavers in één oogopslag kunnen zien of zij met dit voertuig mogen rijden."

Het is niet duidelijk wanneer de kenteken- en registratieplicht in gaat treden; het voorstel wordt eerst naar de Eerste en Tweede Kamer, en de Raad van State gestuurd. Zodra de plicht in werking is getreden, geldt deze direct voor alle bijzondere bromfietsen die nieuw worden verkocht. Huidige eigenaren krijgen een jaar de tijd om hun voertuig bij de RDW aan te melden voor registratie en kenteken. Voor deze eigenaren kost de kentekening 18 euro; normaal is dit 'ruim 50 euro'.

Het is nog niet bekend hoe het kenteken eruit moet zien. "Wel wordt sowieso rekening gehouden met de soms beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is op bepaalde bijzondere bromfietsen." De RDW schat in dat er op dit moment zo'n 5000 bijzondere bromfietsen op de weg zijn die onder de kenteken- en registratieplicht komen te vallen.

Elektrische steps met trapondersteuning vallen niet onder de bijzondere bromfietsen, maar onder fietswetgeving. Deze steps mogen wel de weg op, als ze aan bepaalde eisen voldoen. Deze steps hoeven ook niet vooraf goedgekeurd te worden en vereisen geen kenteken. Elektrische steps die volledig op de elektromotor kunnen rijden en dus geen trapondersteuning vereisen, worden wel gezien als bijzondere bromfiets. Er zijn nog geen elektrische steps zonder trapondersteuning goedgekeurd voor de Nederlandse wegen. Er zijn wel meerdere kickbikes die op eigen kracht kunnen rijden goedgekeurd.

Een voorbeeld van een goedgekeurde kickbike die als bijzondere bromfiets de weg op mag