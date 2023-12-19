Openbaar Ministerie bevestigt: doxing is vanaf 1 januari 2024 strafbaar

Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt dat doxing vanaf 1 januari 2024 strafbaar zal zijn. Wie zich schuldig maakt aan doxing, riskeert een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf. Doxing tegen politici, journalisten en politieagenten kan tot een hogere strafeis leiden.

Het Openbaar Ministerie schrijft in een persbericht dat het bij het bepalen van de strafeis gebruik zal maken van de richtlijn voor strafvordering doxing. Die richtlijn maakt onderscheid tussen first offenders en recidivisten.

Het OM zal naar eigen zeggen ook rekening houden met het aantal slachtoffers en de gevolgen van doxing voor de slachtoffers. Volgens Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal van het OM, kunnen de gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving immers 'heel groot' zijn en dat geldt volgens Preenen ook voor mensen met een publieke functie. Preenen stelt ook dat doxing een maatschappelijk probleem is dat niet enkel via het strafrecht opgelost kan worden. "Het is een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden om online snel een groot publiek te bereiken", klinkt het. "Socialemediabedrijven hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van strafbare uitingen via hun platforms."

Bij doxing delen kwaadwillenden in het openbaar persoonsgegevens van slachtoffers, zoals adressen, telefoonnummers of privégegevens van gezinsleden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in chatgroepen en op sociale media. Het doel is dan om het slachtoffer angst aan te jagen. Doxing komt volgens de Rijksoverheid steeds vaker voor, onder meer tegen opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici. In de zomer van dit jaar heeft de Eerste Kamer al een wetsvoorstel aangenomen om doxing strafbaar te stellen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 14:10 180

19-12-2023 • 14:10

180

Lees meer

RTL Nieuws vindt meer dan 250 Nederlandse leerlingen op doxingsite
RTL Nieuws vindt meer dan 250 Nederlandse leerlingen op doxingsite Nieuws van 9 februari 2026
Man schuldig bevonden aan doxing via Telegram, krijgt celstraf en taakstraf
Man schuldig bevonden aan doxing via Telegram, krijgt celstraf en taakstraf Nieuws van 10 oktober 2024
OM eist taakstraf en 70.000 euro tegen man die illegale tv-abonnementen verkocht
OM eist taakstraf en 70.000 euro tegen man die illegale tv-abonnementen verkocht Nieuws van 10 juni 2024
Verklaring Omtrent het Gedrag is vanaf mei ook digitaal te ontvangen
Verklaring Omtrent het Gedrag is vanaf mei ook digitaal te ontvangen Nieuws van 19 maart 2024
Nederlandse politie houdt twee verdachten aan voor doxing van OM-medewerker
Nederlandse politie houdt twee verdachten aan voor doxing van OM-medewerker Nieuws van 2 februari 2024
Minister van Justitie: Algoritmeregister moet eind 2025 up-to-date zijn
Minister van Justitie: Algoritmeregister moet eind 2025 up-to-date zijn Nieuws van 19 december 2023
OM wil met rechtszaak zien hoever burgeropsporing kan gaan bij cybercrimezaken
OM wil met rechtszaak zien hoever burgeropsporing kan gaan bij cybercrimezaken Nieuws van 27 november 2023
OM eist tot twee jaar cel en 10.000 euro boete tegen verdachten Tikkie-fraude
OM eist tot twee jaar cel en 10.000 euro boete tegen verdachten Tikkie-fraude Nieuws van 7 november 2023
Goedgekeurde elektrische steps en segways krijgen in Nederland kentekenplicht
Goedgekeurde elektrische steps en segways krijgen in Nederland kentekenplicht Nieuws van 3 november 2023
Maker deepfakeporno van NPO-presentatrice krijgt voorwaardelijke taakstraf
Maker deepfakeporno van NPO-presentatrice krijgt voorwaardelijke taakstraf Nieuws van 2 november 2023
OM eist zes jaar cel tegen man wegens diefstal van miljoenen persoonsgegevens
OM eist zes jaar cel tegen man wegens diefstal van miljoenen persoonsgegevens Nieuws van 20 oktober 2023
OM eist taakstraf voor verdachte die deepfakeporno van NPO-presentatrice maakte
OM eist taakstraf voor verdachte die deepfakeporno van NPO-presentatrice maakte Nieuws van 19 oktober 2023
Opsporingsdiensten mogen commerciële DNA-databanken gebruiken voor onderzoek
Opsporingsdiensten mogen commerciële DNA-databanken gebruiken voor onderzoek Nieuws van 28 september 2023
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Nederland Strafrecht Wetgeving

Reacties (180)

-Moderatie-faq
180
177
85
5
0
56
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Heidistein 19 december 2023 14:17
Ik heb het idee dat ik wat context mis. Het is toch dat de wetgever stelt dat iets strafbaar is, neit het OM? Het OM moet alleen maar vervolgen. Kan het zijn dat er bedoeld wordt dat het OM vanaf 1 januari gaat vervolgen?
wildhagen
@Heidistein19 december 2023 14:21
De wetgever, in de vorm van de Eerste Kamer, heeft dit voorstel op 11 juli 2023 al aangenomen: https://www.huiselijkgewe...el-over-doxing-aangenomen en nieuws: Eerste Kamer neemt wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken aan

Het voorstel zelf wordt al sinds 2021 aan gewerkt, zie nieuws: Kabinet wacht nog op AP-advies voor wetsvoorstel tegen 'doxing' en nieuws: Minister stuurt wetsvoorstel dat doxing strafbaar moet maken naar Twe...

Het OM stelt dit dus niet, ze bevestigen alleen wat al bepaalt is, en wat hun methode is om de strafeis te bepalen.
PolarBear @wildhagen19 december 2023 14:32
De wetgever, in de vorm van de Eerste Kamer, heeft dit voorstel op 11 juli 2023 al aangenomen:
Maar daarmee is de wet nog niet ook daadwerkelijk in werking. De wet moet nog gepubliceerd (en ondertekend worden), gedaan op 12 en 28 juli (zie) en er moet nog bij KB inwerking worden gesteld (zie).

Dat het OM iets bevestigd is gewoonweg een rare woordkeuze. Zelfs als het OM zou besluiten om niet te handhaven (wat dan nog steeds middels een artikel 12 Wetboek van Strafvordering worden afgedwongen) dan is het nog steeds strafbaar.
asing @PolarBear19 december 2023 15:42
Die laatste link van jou beschrijft exact wat er wordt bedoeld. De wet die in de eerste link wordt genoemd wordt bij Koninklijk Besluit actief per 1-1-2024.

Het enige wat ik niet kan vinden is de daadwerkelijke publicatie in staatsblad. Ik neem aan dat ze dat wel op orde hebben.
voske @asing19 december 2023 16:44
Dat KB is de publicatie in het Staatsblad. Hierbij de directe link naar het Staatsblad.
Xerpan @PolarBear20 december 2023 11:11
Een wet die niet wordt gehandhaafd is een slechte en hoort te worden geschrapt. Van achteraf straffen ophogen gaat geen preventieve werking uit. Dit is te zien aan alle gevallen die je dagelijks om je heen ziet.
qithoro @wildhagen19 december 2023 16:07
Het is goed dat er duidelijke regels komen om deze groep te beschermen. Hoe kijkt men naar het plaatsen van beelden van mensen die een strafbaar feit plegen en op video worden vastgelegd. Kan wel voorstellen dat mensen dit online plaatsen aangezien de politie er soms niet aan toe komt of er niets mee kan doen. Zijn de mensen op de video/beeld dan ook slachtoffer ? Veel mensen hebben tegenwoordig een videodeurbel. Is het dan strafbaar om beelden op het internet te zetten van een diefstal, vernieling of wat dan ook?
CivLord
@qithoro20 december 2023 13:15
Het op internet plaatsen van dergelijke beelden is nu ook al strafbaar.
Wanneer je het doet ter intimidatie van degene die gefilmd is, an is het vanaf 1 januari ook strafbaar als doxing.
qithoro @CivLord20 december 2023 13:42
Dus als iemand mijn fiets steelt en ik heb hem op camera vastgelegd en na een half jaar heeft politie nog steeds niets gedaan. Waarom zou ik die beelden dan niet mogen delen om mijn eigendom terug te halen? Ik vind het maar KUL en oneerlijk.
Spatienazi @qithoro20 december 2023 14:26
Hoe krijg je je eigendom terug door beelden op internet te plaatsen dan?
qithoro @Spatienazi20 december 2023 15:43
Nou als iemand die beelden ziet en hij herkent de persoon dan kun je die ophalen. Denk dat het plaatsen van foto en video op internet er sneller voor gaat zorgen dat je de dader vindt dan te wachten op de politie.
Spatienazi @qithoro20 december 2023 16:56
Hoe gaat dat dan denk je?

Je plaatst de foto online, en dan gebeurt er een tijdje niets, tot iemand jou een berichtje stuurt: "Tjoh, die ken ik. En niet alleen ken ik die, ik weet z'n naam en adres ook nog. Hier."

En dan stap jij in je auto (want je hebt even geen fiets) en je rijdt daarnaartoe. Je belt aan en jahoor, daar staat ie. En dan zeg je: "Meneer, u heeft mijn fiets genakt en ik wil hem terug."

En dan kijkt ie je schuldbewust aan en zegt: "Tjoh, dat was inderdaad niet zo netjes. Ik heb hem hier in mijn garage staan, neem maar mee."

Zoiets?
Step5 @Spatienazi20 december 2023 22:49
"want je hebt even geen fiets" :Y)
qithoro @Step521 december 2023 11:38
Nou ik denk dat het even anders gaat.
CivLord
@qithoro21 december 2023 09:01
Dat mag inderdaad niet. Je mag ook geen eigen rechter spelen.

Stel iemand denkt zijn buurman te herkennen, seint jou in en jij gaat verhaal halen. Hij blijft ontkennen en in de vuur van je emoties gebruik je geweld. Later blijkt dat het niet de dader is, maar er op de beelden alleen een beetje op lijkt. Dan wordt jij vervolgd voor geweldpleging.
Politie aan de deur vanwege een foute identificatie is ook intimiderend, maar levert je niet meteen een gebroken kaak op.
qithoro @CivLord21 december 2023 11:40
Tegenwoordig heb je goede camera's en kun je best zien of het die persoon is geweest. Alleen in het geval dat de politie niet mee wil werken vraag ik wel wat vrienden om "hulp" }>
CivLord
@qithoro21 december 2023 12:16
Wanneer de hoek niet goed is, of het gezicht van de fietsendief door een petje, sjaal of kraag niet geheel zichtbaar is, is een vergissing snel gemaakt. Hoe goed je camera ook is.
Aldy @wildhagen20 december 2023 15:36
Het OM stelt dit dus niet, ze bevestigen alleen wat al bepaalt is, en wat hun methode is om de strafeis te bepalen.
Je hebt natuurlijk gelijk, maar als je de kop van het artikel leest dan denk je dat zij het voor het vertellen hebben. Ik zou als kop gekozen hebben: Het OM meldt dat je er rekening mee moet houden dat vanaf 1 januari...... of iets dergelijks. Als je alleen de kop leest dan krijg je gewoon een andere indruk. :)
Stetsed @Heidistein19 december 2023 14:18
Zoals in de laatste zin staan "In de zomer van dit jaar heeft de Eerste Kamer al een wetsvoorstel aangenomen om doxing strafbaar te stellen.", dus de wet bestaat all maar er wordt nu gezegd dat het OM het vanaf 1 januari ook echt gaat vervolgen. Dus het is nu ook all technisch gezien strafbaar, alleen wordt het nog niet achtervolgd.

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 22 juli 2024 16:40]

mouthman73 @Stetsed19 december 2023 14:23
Het lijkt me wel verdomd moeilijk te handhaven.
bwerg @mouthman7319 december 2023 14:43
Ook als je 99% van de gevallen niet gehandhaafd krijgt kan zo'n wet nuttig zijn voor die éne procent die voor de rechtbank verschijnt. Met name ook de ergste gevallen met een grote impact. Neem iemand die in een politieke discussie kamerleden gaat doxen.

Nu krijg je in zo'n situatie iemand van de rechter en dan mag het OM zich door hoepels wringen om er een goede aanklacht uit te krijgen. Dan is het wel zo makkelijk als er een duidelijk verbod voor is.

Bellen achter het stuur valt ook niet te handhaven, maar áls iemand dan een ongeluk veroorzaakt kan de politie en het OM in ieder geval wel onderzoek doen en op basis hiervan de straf ophogen. Zo is het ook bij doxen.
batjes @bwerg19 december 2023 15:33
Neem iemand die in een politieke discussie kamerleden gaat doxen.
Alleen zijn alle kamerleden bij naam en toenaam bekend.
Caelorum @batjes19 december 2023 15:56
Maar waar ze wonen (specifieker dan woonplaats), wat hun prive-telefoonnummer zijn enz. niet.
dutchgio @mouthman7319 december 2023 14:28
De meeste van dit soort figuren zal niet de technische knowhow hebben om de identiteit volledig te verbergen, een IP-adres waarmee op een 'anoniem' Twitter/X account wordt ingelegd is wel te achterhalen.
HakanX @dutchgio19 december 2023 19:05
Meeste gebeurd op Telegram met een anonieme lyca/lebara prepaid simkaart. Mag jij mij vertellen hoe je zo iemand gaat achterhalen. Zelfs in het beste geval als Telegram al zou meewerken heb je hooguit een locatie op basis van netwerkmasten uiteindelijk. Veel succes met flats. Is het onderzoek niet waard als het geen terreurverdachte ofzo is.
Kaasrol @HakanX20 december 2023 09:50
Is dat dan een reden om maar geen verbod in te stellen?

De doxer hoeft maar één foutje te maken, over OPSEC zijn ontzettend dikke boeken geschreven. Als hackers al moeite moeten doen om dit fatsoenlijk bij te houden, hoe gaat wakkere Gerda zich kunnen beschermen?
HakanX @Kaasrol21 december 2023 14:46
Dat heb ik helemaal niet gezegd? Je moet even kijken waarop ik reageer en dat is iemand die zegt dat de meeste van dit soort figuren niet de technische knowhow hebben. De meeste van die figuren houden zich dus daar ook niet mee bezig, maar gebruiken een anoniem kaart in een burner. OPSEC gaat over voorkomen dat je data naar buiten komt met dus je normaal gesproken traceerbare apparatuur en lijn. Bij de anonieme kaartjes en burners boeit dat niet. Je mag overal achter komen, je hebt er niks aan. Alleen met ouderwets detective werk kun je die persoon eventueel vinden.
Peatsmoke @dutchgio19 december 2023 14:57
Dat zijn onterechte aannames, maar gelukkig zijn er nog velen die niet consequent zijn of fouten maken.
Frame164 @mouthman7319 december 2023 15:00
Het verbod op diefstal is ook niet handhaven. Maar als iemand betrapt wordt kan je er dankzij het wettelijk verbod iets aan doen. Zonder wet mage iedereen stelen zonder consequenties.
Maurits van Baerle @mouthman7319 december 2023 14:49
Is dat zo? Het hele doel van Doxing is nou juist om gegevens van iemand aan de grote klok te hangen. Kortom, mensen schreeuwen zo'n beetje van de daken dat ze een strafbaar feit plegen. De ernstigste vormen (waarmee je een domme maar boze menigte naar iemands huis kunt sturen om iemand te bedreigen) zullen dus op platformen gebeuren waar veel mensen komen.

Aangezien het straks strafbaar is kan er door de politie een informatieverzoek gestuurd worden naar Xitter in Dublin om te achterhalen wie er achter het account @Henk82 zit. Zal de pakkans 100% zijn? Absoluut niet, maar een pakkans van 80% zal al heel veel zoden aan de dijk zetten, nog afgezien van dat de afschrikkende werking waarschijnlijk het meeste effect heeft.
fl2001 @Maurits van Baerle19 december 2023 15:13
Denk je nou echt dat er een pak kams hiervoor van ook maar in de buurt van 80% zal zitten? Ik denk dat niet eens 3% word opgepakt hiervoor.

De politie heeft het al druk zat en slaat dit soort zaken gewoon over, helemaal als het over de grenzen gaat.
Cybergamer @telenut19 december 2023 16:16
Inderdaad, mijn buurman zullen ze niet zo snel een onderzoek voor doen. Een politiek persoon wel. Blijft wel een strafbaar feit voor beide.
slaay @Stetsed19 december 2023 14:28
"Op 1 januari 2024 treden verschillende wetten in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid. Hieronder een overzicht.
Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie strafbaar
Het gebruik van per....."
Bron: https://www.rijksoverheid...wetten-per-1-januari-2024

Het is dus vanaf 1 januari 2024 strafbaar aangezien de wet dan in werking zal treden.
MaltheseFalcon @Heidistein19 december 2023 19:21
Deze wet gaat in januari in.

Sinds enkele jaren treden nieuwe wetten in werking op vaste momenten in het jaar, nl op 1 januari en op 1 juli. Het OM geeft niets anders aan dat deze wet in werking gaat treden op 1 januari. Tussen de regels door lees ik ook dat ze er direct op gaan handhaven.
whale 19 december 2023 14:20
Ik hoop dat dit om prive gegevens staan en niet gegevens die men openbaar op hun eigen social media delen. En ik vraag mij altijd af hoe makkelijk het is om de intensie van het delen rechtelijk te kunnen beoordelen.
dutchgio @whale19 december 2023 14:29
Vanuit het wetsvoorstel:
Doxing is het openbaar maken van iemands persoonlijke, sensitieve en privéinformatie zoals adres, telefoonnummer, paspoort, werkgever, gegevens van familie en foto’s van iemands kinderen.
https://www.eerstekamer.n...strafbaarstelling_gebruik

[Reactie gewijzigd door dutchgio op 22 juli 2024 16:40]

whale @dutchgio19 december 2023 14:33
Ja, maar word deze informatie nog steeds als prive gezien als men dit online deelt? Veel mensen zetten hun werkgever op Linkedin, iedereen volgt hun familie op facebook en post fotos van hun kinderen online.
geert1 @whale19 december 2023 14:36
Alleen een woonadres delen is geen doxing; er moet een element van intimidatie of bedreiging bij zitten.

Over het algemeen zal deze wet worden ingezet nadat een slachtoffer melding maakt, en dan is er óf echt iets aan de hand, óf het slachtoffer vergist zich of misbruikt de wet en dan dan gaat de zaak waarschijnlijk gewoon niet door.

Ik vraag me wel af hoe het zit als bijv. een influencer zijn leger op een persoon afstuurt zonder privégegevens publiek te maken; bijvoorbeeld richting iemand wiens woonadres al publiekelijk bekend was. Dan lokt de influencer nog steeds een vervelende vorm van intimidatie uit, maar maakt geen gegevens bekend over die persoon. Ik vraag me af tot in hoeverre dat strafbaar is, en zo ja, of dat dan onder deze doxing-wet valt of een andere bestaande wet tegen bedreiging of intimidatie.

Sowieso is het publiceren van een woonadres op zich geen doxing (zonder dat element van bedreiging), ongeacht of dat woonadres al publiek was of niet. Het openbaar maken van privé-gegevens zonder toestemming, en zonder dat element van bedreiging, is wel algemeen verboden onder privacy-wetgeving.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 16:40]

redzebrax @geert119 december 2023 16:25
Zoiets bv zoals hier in in België speelt ?
Bekende youtuber Acid verwijst naar verkeerde persoon en bijgevolg wordt het restaurant van diens ouders belaagd.
https://www.vrt.be/vrtnws...tgesteld-naar-18-januari/
Hij wordt nu beschuldigd voor elektronische belaging, laster en eerroof en inbreuken op de wet rond het online delen van persoonsgegevens. Proces volgt in een januari en gaat waarschijnlijk ook hier enige precedenten scheppen i.v.m. doxing.
dutchgio @whale19 december 2023 14:35
Ik vermoed dat met openbaar maken bedoeld wordt dat het om informatie gaat die niet openbaar beschikbaar was.

De tekst vermeld ook nog:
Het internet en sociale media geven kwaadwillenden de mogelijkheid om persoonsgegevens te gebruiken om mensen vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in hun dagelijks leven. Deze gedragingen maken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers.
Het gaat dus om gebruik met intimiderende doeleinden.
whale @dutchgio19 december 2023 14:39
Ja, dat bedoelde ik het stukje over *intensie* in mijn eerste post, ik neem alleen aan dat bedreiging al strafbaar is. Dus is dit gewoon een wet die bedreiging/stalking een nieuw jasje geeft?
dutchgio @whale19 december 2023 14:42
Het probleem is dat als je op Twitter/X roept om samen "koffie te gaan drinken" op adres X van politicus X dat je waarschijnlijk niet voor bedreiging veroordeeld kan worden. Wel voor doxing.
whale @dutchgio19 december 2023 14:43
Ookal is het adres van politicus X al algemeen bekend?
laptopleon @whale19 december 2023 19:44
Ja, ik denk het wel omdat het dan toch weer een stukje laagdrempeliger gemaakt wordt.
ShadLink @dutchgio19 december 2023 14:34
Maar wat als die persoon zélf eerder de gegevens al openbaar heeft gemaakt (de zogenoemde zelfdox) als die gegevens verder gedeeld worden is mi. géén dox meer. Daar is dus nog steeds geen duidelijkheid over.

Ik had veel liever wetgeving tegen online intimidatie gezien, waar een dox dan onder kan vallen. Deze wet is vééls te specifiek en kan mogelijk valse beschuldigingen geven.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 16:40]

Verwijderd @ShadLink19 december 2023 14:39
Als iemand bewust die gegevens weer weghaalt, wat geeft een ander dan het recht om die gegevens tóch te gaan delen?
ShadLink @Verwijderd19 december 2023 14:42
Gegevens weghalen? Van het internet? Praktisch niet mogelijk. Plus dan moet bewezen worden dat de gegevens vóór de Dox verwijderd waren, dat valt niet te bewijzen. (een negatief is niet te bewijzen)

Bijvoorbeeld.
Persoon A zet haar gegevens op het internet.
Persoon A komt er 2 maanden later achter dat dat niet zo slim was en haalt haar gegevens weer weg.
Persoon B ziet de site van Persoon A in een cache staan, en ziet zo de gegevens van Persoon A.
Persoon B plaatst de gegevens van Persoon A op X.
Persoon A claimt een dox.

In dit geval zou het geen Dox mogen zijn, gezien de gegevens nog publiek op het internet staat.
Zoals ik aangegeven heb zou hier een anti-intimidatiewetgeving wél kunnen helpen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 16:40]

Verwijderd @ShadLink19 december 2023 14:54
Tja, als iemand privégegevens gaat herpubliceren die alleen via een cache te achterhalen zijn, ga je wat mij betreft al over een lijn.

En ja, persoon B heeft het gedeeld en een dag later verdwijnen de privégegevens uit de cache. Dan wordt het ineens wel een dox aangezien alleen persoon B privégegevens van A deelt, zonder dat dit verder openbaar op internet staat?
ShadLink @Verwijderd19 december 2023 14:57
Dan moet er actief later een cache verwijderd zijn. Dus dat telt mi. niet. Gezien caches in feite snapshots zijn van de gegevens op de site. (kijk bv maar eens op de Internet Archive) Verder is het geen "herpublicatie" maar gewoon een verspreiding van reeds gepubliceerde gegevens.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 16:40]

Verwijderd @ShadLink19 december 2023 15:11
Juist als er actief caches worden geleegd, is dat dus wel een teken dat iemand niet wil dat er nog iets met die informatie wordt gedaan.

Bij archive.org kan je ook verzoeken indienen om zaken te verwijderen. Van mij zijn meerdere verzoeken gehonoreerd en inderdaad netjes uit het archief gehaald.
ShadLink @Verwijderd19 december 2023 15:20
Dat ontken ik ook niet. Alleen het probleem is in wordt die cache vóór of ná de dox verwijderd. Indien vóór dan heb je gelijk, ná dan is in mijn ogen vernietiging van bewijsmateriaal.
Verwijderd @ShadLink19 december 2023 15:27
Het moment van verwijderen zegt alsnog niets. Het traject om het te laten verwijderen kan al in gang zijn gezet. Bij de meeste partijen schiet je als gewone burger zonder rechterlijk bevel geen verzoek in en is het direct *poef* weggehaald. Daar gaat de nodige tijd overheen.

Maar goed, zoals eerder gezegd vind ik het al niet kunnen als je privégegevens verspreid wanneer het alleen in een archief staat. Daar verschillen we over van mening en dat blijven we waarschijnlijk doen ;)
ArawnofAnnwn @ShadLink19 december 2023 15:36
NIet relevant, als jij gegevens van een ander gaat delen, is dat doxxing. Er is geen enkele geldige reden om dat te delen.
laptopleon @ArawnofAnnwn19 december 2023 19:46
Zoals ik het lees moet er wel een element van intimidatie / bedreiging zijn. Anders is het ‘gewoon’ alleen een privacy-probleem.
mocean @ShadLink19 december 2023 16:05
Volgens de wetgever is dat volgens mij wel zo.

Stel een journalist heeft ergens een website met zijn contactgegevens. Als je dan op Twitter als Wappie gaat zeggen: Hé allemaal Pietje bellen op 06-XXXXXXXX, dan is het wél doxing, ook al is het nummer door de eigenaar gepubliceerd.
monarick @whale19 december 2023 14:24
Ik ga er vanuit dat het hier inderdaad gaat om het delen van privé gegevens van derden die niet openbaar beschikbaar zijn en waarbij geen toestemming is gegeven van degene van wie het de gegevens betreft

Indien dat het geval is, dan is het rechtelijk kunnen beoordelen van of hier sprake is geweest van doxing ook gemakkelijker.
whale @monarick19 december 2023 14:29
Als het inderdaad om prive gegevens gaat is het inderdaad makkelijker te berechten. Als ik uit verschillende social media's van een persoon alle gegevens onder elkaar zet zou dit niet onder doxxen moeten vallen. Ookal zet ik er bij deze persoon op te zoeken. (Dit zou dan onder bedreiging moeten vallen ofzo)

Ik ben alleen bang dat dit soort dingen makkelijk te misbruiken zijn.
CivLord
@whale20 december 2023 13:20
Het gaat hier specifiek om het doel om te intimideren.
Wanneer je in een openbaar Facebook bericht zegt dat Minister X, woonachtig op dat-en-dat adres een corrupte beslissing heeft genomen en dat iemand dat misschien eens aan hem uit moet leggen, dan is dat strafbaar, ook al zou diezelfde minister zijn adres zelf op LinkedIn hebben gezet.
whale @CivLord20 december 2023 13:22
Ja, maar is intimideren niet al illegaal? Oh heeft dit alleen met straf vehoging te maken?
CivLord
@whale21 december 2023 08:54
Intimideren heeft meerdere vormen. Het hoeft niet altijd meteen strafbaar te zijn.
Wanneer ik op straat mezelf breed maak, daarmee het een jonge vrouw onmogelijk maak om mij te passeren zonder de straat over te steken en haar heel indringend aankijk, kan dat heel intimiderend overkomen, terwijl ik op zich niets starfbaars doe.
Chatslet @whale19 december 2023 14:44
Het ligt ook allemaal wat genuanceerder. Wat strafbaar wordt gesteld is het delen van privé gegevens met als doel iemand te intimideren. Dat doel tot intimideren moet aangetoond kunnen worden. Als er dus een of ander burgercomité ergens tegen is en een lijst van e-mail adressen van ministers deelt om daar mensen massaal een voorgeschreven brief heen te laten sturen is dat niet strafbaar.
Om dan even specifiek op het social media verhaal in te gaan: iemand die op Facebook onder een nieuwsbericht nogal hoog van de toren blaast omdat die anoniem denkt te zijn mag je er in een reactie best op wijzen dat hij op zijn tijdslijn publiek een funda linkje naar zijn huis en adres heeft geplaatst en daar mag je dan zelfs een screenshot of linkje bij plaatsen. Het is dan duidelijk dat jouw doel niet is om die persoon te intimideren maar om te waarschuwen. Het is dan niet de meest nette manier maar er is geen wetsartikel waar in staat dat je altijd aardig en netjes moet zijn. Wat dan weer niet mag is dan ook nog even in de reactie plaatsen dat je nu dus weet waar zijn huis woont en wel even langs komt met een knokploeg. Dan is het stukje intimidatie immers vrij snel aangetoond.
Palm_freemium @whale19 december 2023 14:59
Ik denk dat de term Doxxing niet helemaal goed word uitgelegd.

Doxxing is het gezamenlijk verzamelen van informatie over een persoon, meestal met de intentie om deze persoon te bedreigen, in elkaar te slaan of bijvoorbeeld aan te zetten tot zelfmoord.

Ik heb nog niet gehoord dat deze extreme vorm van Doxxing in Nederland zich heeft voorgedaan, maar op een aantal grote forums zijn er nog wel verhalen te vinden.over geregistreerde pedophiles en sexoffenders die het leven misselijk word gemaakt. Het gaat hier om grote groepen random mensen die gezamenlijk besluiten je leven te ruineren en dit word enorm opgezweept op deze forums, uiteindelijk raken bekenden, vrienden en familie ook in betrokken.

Het publiceren van prive gegevens om iemand onder druk te zetten (of ze die gegevens nou zelf op Facebook zetten of niet), mag gelijk de nek om worden gedraaid.
JurGor @whale19 december 2023 15:44
De intimiderende doeleinden zullen inderdaad rechtsgeldig bewijsbaar moeten zijn. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen hoor:

Persoon A: "die en die zouden we eens moeten opzoeken en aan de voordeur vertellen wat we ervan vinden!"

Persoon B: "het adres is X te Y"

En voila, persoon B doet aan doxing.

Persoon C is sinds enkele maanden lid van een besloten groep waarin met veel woede en haat over bepaalde politici wordt gesproken. Incidenteel zitten daar ook reacties tussen waarin anderen uiten "die en die weleens op te zouden willen zoeken". Op een gegeven moment gaat persoon C adresgegevens van de onderwerpen van de woede opzoeken en publiceert deze in de besloten groep. Persoon C doet aan doxing en kan weten dat deze gegevens ten kwade gebruikt zouden worden.

Zeker als naar aanleiding van de doxing er inderdaad intimidatie heeft plaatsgevonden die te herleiden is aan de door verdachte gedeelde persoonsgegevens, is de zaak echt wel rond.
Tintel @whale19 december 2023 14:40
En daarom is dit weer een domme wet/regel. Als de rechter gewoon kan beoordelen om iemand een ander leed heeft berokkend dan is het toch klaar...?

Want wanneer heeft een adres publiceren de intentie, de ander kwaad te doen? Is dat altijd zo?

En vervolgens weer "meer verantwoordelijkheid bij sociale media" - die letterlijk de grootste dieven zijn van persoonlijke informatie. Alsof ik vraag dat de inbreker wel de voordeur achter zich op slot doet nadat hij langs is geweest.... 8)7

Symbool-politiek...meer niet.
wildhagen
19 december 2023 14:16
Heel erg terecht! Dit is echt een praktijk die enorme impact kan hebben op de slachtoffers en hun gezinnen. Pure intimidatie is het vaak ook, zie bijvoorbeeld die acties van de boeren richting minister van der Wal en haar gezin een tijdje geleden.

Daar kan dus vanaf januari een celstraf tot 2 jaar en/of een geldboete tot 22.500 euro op worden gesteld. Vind ik een vrij redelijke straf als maximum eigenlijk.

Hopelijk gaat het OM dit ook in de praktijk toepassen, zodat het verbod geen papieren tijger wordt, maar ook echt gehandhaaft en uitgevoerd wordt.
dieguyvanit @wildhagen19 december 2023 15:12
Probleem is wel dat onze bestuurslaag het zelfreinigende vermogen is kwijtgeraakt.

Er wordt gesmeten met gezamenlijke gelden maar er is nooit iemand verantwoordelijk.

Alleen al de verbreding van het Twentekanaal als voorbeeld.

Schatting(140 mljn begroot 250+ mljn gekost en er wordt gesproken over een succesverhaal)
Als je dan als burger benoemt wie zijn handtekeningen daar onder hebben gestaan ben je aan het "doxxen"
JurGor @dieguyvanit19 december 2023 15:36
Als je dan als burger benoemt wie zijn handtekeningen daar onder hebben gestaan ben je aan het "doxxen"
Als je persoonsgegevens deelt/jezelf verschaft met intimiderende doeleinden, dan is dat inderdaad doxing. Gaat er dan inderdaad wel om dat je aantoonbaar die intimiderende doeleinden ermee hebt. Daar draait het om.

Maar goed, dat moet je niet van mij aannemen. Kijk anders eens hoe het OM doxing wil gaan vervolgen: https://www.om.nl/onderwe...vordering-doxing-2023r008

Nu je het toch over 'zelfreinigend vermogen' hebt, vind ik het wel belangrijk om te vermelden dat het "reinigen van bestuurslagen door middel van intimidatie" regelrecht fascisme is. En dat moeten we niet willen, dat onze besluitvorming af gaat hangen van wie het effectiefst intimideert.
Janbraam @JurGor19 december 2023 17:07
Fascisme: politieke stroming die een autoritaire, nationalistische, totalitaire staatsvorm aanhangt Woorden.org

Hoe dan???

Welke politieke stroming dan?!? En hoe uit zich dat in een autoritaire, (en/of) nationalistische, (en/of) totalitaire staatsvorm?!?

Volgens mij heb jij het simpelweg over intimidatie, mishandeling en in het verlengde daarvan, (poging tot) geweldpleging. Alle drie (en misschien vergeet ik wat) liggen ze bij elkaar in de buurt.

Fascisme heeft niet direct iets met intimidatie te maken, en omgekeerd ook niet.
JurGor @Janbraam20 december 2023 09:00
Als jij de fascistische elementen niet ziet in het "door middel van intimidatie reinigen van bestuurslagen" dan ligt dat aan jouw kijk op de zaken. Wegkijken is ook een kunst.
CivLord
@Janbraam20 december 2023 12:39
Dan moet je eens kijken vanuit welke politieke hoek de meeste recente gevallen van intimidatie van bestuurders komt. Wanneer je dan kijkt naar wat die partijen uitdragen, dan heb je je hele definitie compleet.
dieguyvanit @JurGor19 december 2023 16:11
Reinigen op basis van slecht bestuur.... Omdat het bijvoorbeeld afstraalt op andere bestuurders.

Als jij er 200% naast zit in je begroting moet je maar stoppen met beslissen over belastingcenten.
Dit gebeurt al een tijdje niet meer.

[Reactie gewijzigd door dieguyvanit op 22 juli 2024 16:40]

JurGor @dieguyvanit19 december 2023 16:35
Alleen ben jij als burger niet degene die dat eigenhandig bepaalt. Daar ga jij niet over. Dat zou toch een ontzettende bende zijn, als we met zijn 17 miljoenen allemaal persoonlijk dat soort beslissingen zouden kunnen nemen?

Jij moet het doen met zaken als het protestrecht en het kiesrecht, indien van toepassing het inspreekrecht, eventueel het luisterend oor van een volksvertegenwoordiger die zich jouw kwestie toegedaan is. En dat is dan heel vervelend maar als een meerderheid van je streekgenoten stemt op partijen die er duidelijk anders tegenaan kijken als jij, dan is dat het democratisch resultaat en daar heb je het dan mee te doen.

Dan staat het je nog altijd vrij om een demonstratie te organiseren, of via de pers je problematiek onder de aandacht te krijgen, "jouw" raadslid om aandacht te vragen. Maar wel binnen de grenzen van de Nederlandse rechtsstaat.

Want als we de macht gaan verdelen op basis van wie het hardste intimideert, dan glijden we rap af naar een fascistische schurkenstaat. En als jou dat een goed idee lijkt, bedenk wel dat in een schurkenstaat jij helaas zomaar ook aan de beurt kan komen. Da's geen dreigement, maar een waarschuwing vanuit de geschiedenis: https://nl.wikipedia.org/..._communisten_arresteerden
cariolive23 @dieguyvanit19 december 2023 17:26
Probleem is wel dat onze bestuurslaag het zelfreinigende vermogen is kwijtgeraakt.
En daarom zou jij het een goed plan vinden om iemand persoonlijk te bedreigen? Evenals het bedreigen van de familieleden, dat dan ook moet kunnen?

Dat mensen fouten maken of totaal ongeschikt zijn, dat is dagelijkse kost. En het zijn echt niet alleen bestuurders die fouten maken of ongeschikt zijn, dat geldt ook voor alle andere functies.
dieguyvanit @cariolive2320 december 2023 09:14
Geldverspilling aanwijzen (publieke gelden WOB etc) == iemand bedreigen?
cariolive23 @dieguyvanit20 december 2023 20:27
Dat is geen doxing, gaat dit hele artikel niet over.
Doxing, het (online) delen van iemands persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden, is vanaf 1 januari 2024 strafbaar gesteld. Het gaat bij doxing bijvoorbeeld om het openbaar maken van adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privéinformatie die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om mensen online of fysiek lastig te vallen
Echter, wanneer jij stelt dat burgemeester Jansen zich schuldig maakt aan geldverspilling bij Gemeente X en dat je hem wel op z'n bek gaat slaan, dat is dan wel bedreiging maar heeft niks met doxing te maken.
GurbieV @dieguyvanit19 december 2023 16:21
Ik denk dat de verwachtingen van 'mensen' te hoog zijn.

Fouten worden gemaakt, er zijn onvoorziene omstandigheden. In mijn werk, in jouw werk. Is dat een reden om iemand te intimideren? Lijkt me niet.

Mensen mogen feilbaar zijn, op allerlei manieren.
dieguyvanit @GurbieV19 december 2023 16:26
Nee maar wel een goede reden om iemand weer gewoon zn eigen broek te laten ophouden of een wwtje aan te laten aanvragen ipv door naar de volgende klus.....

Dat zou mijn werkgever ook van mij verwachten.
Ik zou maar een machine aanbieden voor 1mljn en op 2 mljn aan uren/materiaal uitkomen het gemak waarmee dit tegenwoordig van publiek geld wel kan en mag stuit mij ontzettend tegen de borst.
Auw @dieguyvanit19 december 2023 17:06
Misschien ook eens kijken naar die lieve burgers die gemeenten en overheden prachtige offertes voor de neus houden, de order binnenslepen en vervolgens door allerlei redenen de kosten ineens, zonder aanwijsbare redenen verhogen, verdubbelen, of nog veel erger, want zogenaamd overmacht. Dat soort praktijken mag je degene die toevallig vanuit de overheid verantwoordelijk is voor de klus, niet zonder meer kwalijk nemen. Wel eens van de Bouwfraude affaire gehoord? Koop Tjuchem?
RoyD @Auw19 december 2023 17:16
Dan zit de juridische afdeling van de gemeente te slapen.
CivLord
@RoyD20 december 2023 12:52
Die zit niet te slapen, maar die zit met een prop in de mond op een stoel vastgebonden.
Wanneer bedrijven worden aangeklaagd om wat met een beetje goede (of kwade) wil te verkopen is als overmacht, is er bij de volgende aanbesteding geen enkel bedrijf te vinden dat in wil schrijven. Op misschien een enkel bedrijf na, dat voor alle zekerheid alle mogelijke vormen van overmacht vooraf in de prijs heeft berekend, en zo veel duurder is dan de daadwerkelijke kosten zullen zijn.

En dat hebben we zelf, met de maatschappij, veroorzaakt.
Wanneer een bedrijf realistisch rekening houdt met mogelijke tegenslagen, dan is de bieding van dat bedrijf duurder dan de bieding van een bedrijf dat van de meest ideale situatie uit gaat. Wanneer de verantwoordelijke beslisser dan de aanbesteding gunt aan het eerste bedrijf, omdat hij ziet dat dat een realistischer bod is en de kans op tegenslagen bij het tweede wel erg groot is, dan wordt hij publiekelijk in de media gekielhaald voor verkwisting, waarbij de beschuldiging van corruptie ook al snel gemaakt zou zijn.
Peatsmoke @wildhagen19 december 2023 14:54
Het OM verzuipt nu al in het werk, net als de politie, dus verwacht er niet te veel van. Verder is het vooral symboolpolitiek omdat de meeste illegale en ondermijnende groepen inmiddels hun heil gezocht hebben bij platforms die niet reageren op vorderingen van gegevens of zeggen er niet aan te kunnen meewerken.
Ik ga er dan even van uit dat het misdrijf in 67SV genoemd gaat worden, anders blijven er weinig middelen over.
Azenomei @Peatsmoke19 december 2023 15:29
Het is geen symboolpolitiek, maar een goed staaltje klasse justitie. Minister of hoge ambtenaar wordt gedoxt en je krijgt het wetboek op je hoofd. Ome Henk wordt gedoxt en de politie heeft het te druk om de aangifte op te nemen.
laptopleon @Azenomei19 december 2023 19:16
Als een minister zijn werk niet meer kan doen vanwege doxen weegt dat zwaarder dan wanneer iemand ome Henk ontmaskert als de zolderkamer-wietteler uit dat ene kranteartikel, dat is waar.

Er is nou eenmaal niet genoeg geld om alles te doen wat je zou willen. Ergo, er worden keuzes gemaakt. Ik zou dat niet per de klasse-justitie willen noemen maar realisme.
Azenomei @laptopleon20 december 2023 11:41
Ja, je kan dat voorbeeld inderdaad bagatelliseren, maar je gaat eraan voorbij dat jij, ik en ieder "normaal" slachtoffer van doxing gewoon Ome Henk is en hier weinig mee kunnen. Misschien een artikel 12 procedure starten als er genoeg publieke tractie is. Waar je je eigen doxing dus erger maakt door de publiciteit op (te moeten) zoeken.
laptopleon @Azenomei20 december 2023 13:41
Ik probeer het niet te bagatelliseren maar dit is nou eenmaal de minst slechte oplossing. Ik baal ook regelmatig van het gebrek aan handhaving, op andere vlakken. Maar ik hoor graag jouw ideeën hierover, hoe het volgens jou beter kan?

De gevolgen zijn voor ome Henk veel kleiner dan voor een minister, net als het belang voor andere betrokkenen groter is, Daarnaast heeft ome Henk er bewust voor gekozen de wet te overtreden en zichzelf zodoende in een positie gebracht waarin hij kwetsbaar is voor doxing.
Azenomei @laptopleon20 december 2023 15:40
Wie zegt dat Henk de wet heeft overtreden? Dat wordt verzonnen door de concurrent van zijn toko/zijn foute huisbaas die allemaal leugens en zijn naam + adres verspreid.

Hoe het beter kan is gelijkheid voor de wet. Maar dan zullen ze bij het OM en de politie eens serieus extra poppetjes in dienst moeten gaan nemen. In plaats van dit: https://nos.nl/artikel/24...anwege-personeelstekorten. Want dat zorgt ervoor dat Henk niet eens de moeite gaat doen om aangifte te doen. Want er wordt toch niet naar hem geluisterd. Ik wil Henk ook Karin noemen en haar 21 maken als je daar meer beleving bij hebt.
laptopleon @Azenomei20 december 2023 19:48
Mensen hebben meer emotie bij jonge, blonde vrouwen, dat klopt en daardoor zie je daar bijvoorbeeld vaker krantenartikelen over, hoewel dat weer een andere discussie is.

Ik heb er sowieso genoeg beleving bij. Mijn motorfiets werd gestolen, 20 jaar geleden. Kun je prima aangifte van doen hoor, alleen gebeurd er verder niets meer mee. Twee jaar voor gespaard dus daar was ik wel goed ziek van.
Orangelights23 19 december 2023 14:28
Ik blijf dit probleem lastig vinden.

Ik woon in Zweden. Dit soort informatie (adresgegevens, hoeveel belasting je betaalt, auto's, werkgever, met wie je samenwoont/getrouwd bent... Mensen zien zelfs dat ik in de top 10 sta van mijn gemeente qua inkomen) is allemaal publiekelijke informatie. Idem voor bedrijven, alles is transparant en zonder obstakels in te zien (eigenaarschap, omzetten, hoeveel dividend is betaald, enzovoorts). Zeker omdat ik binnen de cyber security werk, vond ik dit een heel lastig concept om achter te staan. Inmiddels woon ik hier een paar jaar en hou ik dit onderwerp specifiek in Zweden in de gaten. Er zijn maar zeer weinig incidenten, wat waarschijnlijk komt omdat vertrouwen en publieke informatie inherent zijn aan de Zweedse cultuur. Bepaalde personen, veelal uit de politiek en mensen in de top van multinationals zijn beschermd, voor de rest is alle informatie te vinden - zelfs het Zweedse sofinummer is gratis en online in te zien (je kunt er alleen niets mee).

Blijkbaar werkt dat niet in Nederland en zijn meer maatregelen benodigd. Heeft iemand informatie over wat nou echt concrete voorbeelden zijn waaruit blijkt dat dergelijke informatie leidt tot bijvoorbeeld agressie, inbraken en online pesterijen? Dat mis ik namelijk.

[Reactie gewijzigd door Orangelights23 op 22 juli 2024 16:40]

JurGor @Orangelights2319 december 2023 16:07
Genoeg voorbeelden, bijvoorbeeld rond Corona en de Stikstofcrisis.

https://www.rtlnieuws.nl/...-de-belager-van-kaag-deed
https://nos.nl/artikel/24...is-d66-leider-sigrid-kaag
Deze maar ook andere bedreigingen hebben tot gevolg dat Kaag besloot uit de politiek te gaan omdat dit een te zware wissel op haar gezin trok: https://nos.nl/artikel/24...-een-wissel-op-mijn-gezin

https://www.rtlnieuws.nl/...ob-jetten-corona-isolatie
Jetten heeft dit met een sisser afgedaan, maar vond het toch "ongemakkelijk".

https://nos.nl/artikel/21...rf-en-anarchistisch-teken
Nog een voorbeeld, om dit te doen moet er eerst gedoxed zijn.

https://nos.nl/artikel/24...-friesland-opnieuw-beklad
Ook hier iets waarbij waarschijnlijk doxing een rol speelt.

Het werkt dus inderdaad niet in Nederland. Dat heeft veel te maken met de toegenomen polarisatie. Met name de media hebben het een tijd lang erg interessant gevonden om neofascistische geluiden als "ander geluid" een prominente plaats te geven in bijvoorbeeld talkshows. Je kon de TV niet aanzetten of je zag Baudet aan tafel, terwijl een ieder die 'm wat serieuzer had doorgelicht echt wel kon weten van zijn fascistische denkbeelden. Bovendien is de gevestigde politiek enorm slap tegen neofascistische elementen. Beetje blaffen maar nooit bijten. En dan komt, met aangewakkerde ontevredenheid als brandstof, de fascistische geest uit de fles en worden democratische politici die onze Nederlandse Grondwet en de mensenrechten voorstaan bedreigd.

Uiteraard is de anarchistische tegenreactie tegen extreemrecht/neofascistische politici ook zeer zeker niet goed te praten, maar die was ongetwijfeld minder heftig geweest als we als Nederlanders gedreven door normalisatie via media aandacht niet massaal op neofascisten waren gaan stemmen. Zie het als een verkeerde immuunrespons van onze samenleving, ja de respons is fout maar de ziekteverwekker dus ook.

Wie fascisme normaliseert, krijgt doxing als onderdeel van het fascistische prijzenpakket mee. De ironie is dat juist mediapersoonlijkheden en pers daar ook het slachtoffer van worden. Maar daar is het nu te laat voor: de geest is in Nederland allang uit de fles en de pseudo/cryptofascist uithangen is welhaast salonfähig. Als je maar "milder" wordt zodra je in coalities wil gaan besturen.

Enfin. Ook in Zweden zie ik signalen dat polarisatie toeneemt, hopelijk houden de Zweden wat beter het hoofd koel en laten ze zich niet ophitsen door populistische zondebokpolitiek en desinformatie.
Orangelights23 @JurGor19 december 2023 16:25
Zie ook mijn eerdere reactie. Ik zie alleen maar politici waarbij incidenten plaatsvinden. Ik volg het nieuws uit Nederland gewoon mee, maar buiten politici en wat kleinere incidenten met journalisten, kan ik mij geen voorbeelden voor de geest halen.

Adresgegevens en verdere persoonsgegevens van policiti in Zweden zijn niet inzichtelijk en ook hier is het strafbaar als de informatie gedeeld wordt. Dat lijkt mij dan ook meer dan prima. Maar moeten we nu doxxing an sich gaan verbieden voor iedereen, terwijl het voornamelijk, of zelfs bijna uitsluitend alleen maar negatieve gevolgen heeft voor Nederlandse policiti?
Verwijderd @Orangelights2319 december 2023 16:50
En waarom niet, waarom zouden we politici niet mogen beschermen? Volgens mij is de grootste bedreiging op dit moment de bedreiging van de rechtsstaat. Actiegroepen gaan zich meer en meer als terroristen gedragen, dus we moeten ons dan ook voorbereiden op harde confrontaties met gekkies, volgens mij is het goed dat er meer en meer wetgeving komt om mensen als gekke boeren en milieuterroristen de halt toe te roepen.

Daarnaast is het natuurlijk vooral zo dat politici in het nieuws komen. Als iemand jouw gegevens deelt en jij de rest van je leven in angst leeft komt dat hooguit in de telegraaf ergens achterin, maar wordt dat nauwelijks landelijk nieuws. Dat neemt niet weg dat het voor jou niet minder goed zou zijn als het niet gebeurt.
Orangelights23 @Verwijderd19 december 2023 18:29
Lees mijn reactie nog even goed. Ik schrijf namelijk dat ik het opmerkelijk vind dat dit er komt, terwijl voornamelijk alleen politici hier ondervinden. Zoals ik ook schreef, ik sta in de top 10 met hoogste inkomsten in mijn gemeente. Klinkt stoer natuurlijk, maar ik ondervind hier geen hinder van. Het verlaagt juist de kans op fraude en corruptie.
CivLord
@Orangelights2320 december 2023 14:20
Het zijn politici waarbij het de media haalt.

Het kan kan ook gaan om de voetbaltrainer, die Jantje wegens gebrek aan talent niet op wil stellen in een belangrijke wedstrijd, waarna Jantje boos wordt en zegt dat de trainer stiekem gluurt tijdens het douchen. Wanneer de buurman van Jantje dat toevallig hoort en zijn interpretatie van het verhaal 'ter waarschuwing' op Facebook zet, met het adres van de trainer, foto's van de trainer met zijn gezin en waar zijn kinderen op school zitten (om de klasgenootjes te waarschuwen), dan is het leven van die trainer en zijn familie ook aardig verwoest. Daar viel tot nu toe weinig tegen te doen. Vooral wanneer het wat voorzichtig geïnsinueerd werd was het ook lastig om een goede zaak voor laster te maken.
Orangelights23 @CivLord20 december 2023 14:58
Zie daarom mijn eerste vraag: welke andere incidenten naast die bij politici zijn er?
CivLord
@Orangelights2321 december 2023 09:02
Ik geef je juist een voorbeeld van hie andere incidenten er uit zien. Deze halen alleen niet de voorpagina, maar dat betekent niet dat het niet voorkomt.
JurGor @Orangelights2319 december 2023 16:40
Het korte antwoord: ja.
Het lange antwoord: ja, zeker, want het is een toenemend probleem dat niet alleen politici maar ook pers en politie en andere mensen met een belangrijke rol in onze democratische rechtsstaat raakt.

Enfin, Zweden is sinds kort NAVO lid. Het zou me niet verbazen als de doxing in Zweden ook een grotere vlucht gaat nemen. Ik het het vermoeden dat tenminste een deel van de Nederlandse doxing in elk geval indirect het gevolg is van Russische inmenging in onze samenleving.
laptopleon @JurGor19 december 2023 19:40
Maar nu noem je precies weer alleen politici en daar hebben ze in Zweden dan ook een uitzondering voor gemaakt.

Ik denk juist dat het in het algemeen niet helpt, geheimhouding. Als iemand met alle geweld op een publiek persoon wil schieten, dan lukt dat toch wel.

De keerzijde van die – in mijn ogen vaak doorgeschoten – privacy is onder andere de nare invloed in de kleinste zaken.

Een doorsnee website van een school bevat geen herkenbare kinderen meer, ook niet meer onscherp in de achtergrond, sterker nog, meestal staan er helemáál geen kinderen meer op. De pastoor in de kerkdienst die een tijd geen namen meer durfde te noemen bij de mis-intenties, omdat niet duidelijk was of dit een schending van privacy was. Die mensen vragen er nota bene zelf om!
Meneer Den Uyl @laptopleon20 december 2023 21:43
Het lijkt me terecht dat je extra voorzichtig omgaat met foto's of gevoelige gegevens van kinderen en andere kwetsbare mensen. En als je niet kunt of wilt (laten) uitzoeken wat wel of niet mag, kun je je vingers er maar beter niet aan branden.
Keyb @Orangelights2319 december 2023 14:59
Het is voor een groot deel natuurlijk symptoombestrijding. Nav een aantal voorvallen van bijv. de boerenprotesten bij minister van de Wal thuis. Tevens in het coronatijdperk zijn er wat voorvallen geweest van gelovers in complottheorieën die verhaal wilde gaan halen bij politici thuis.

In Zweden is/was er misschien wat minder het wij tegen zij denken? Of hebben ze daar gewoon nog wat meer fatsoen.

https://www.gld.nl/nieuws...at-ze-ons-geen-koffie-gaf
https://nos.nl/artikel/24...aar-strafbaar-is-het-niet
CivLord
@Orangelights2320 december 2023 14:02
Er is een verschil tussen dat de gegevens ergens op internet vindbaar zijn (al is dat 'ergens' een bij iedereen bekende plek) of dat in één en hetzelfde bericht iemand zwart maken en meteen al die, reeds openbare, gegevens erbij te leveren. In het eerste geval zit er genoeg afstand tussen om diegenen die graag aan intimidatie meewerken te ontmoedigen, in het tweede geval maakt het intimidatie wel erg makkelijk.
dieguyvanit @Orangelights2319 december 2023 15:19
Als al die pseudoambtenaren hier zouden moeten melden hoeveel geld ze uit de gezamenlijke pot trekken wast er morgen geen verpleegster nog een bejaarde bil en legt er geen stratenmaker meer een steen.
CivLord
@dieguyvanit20 december 2023 14:07
In Nederland mag dan niet bekend zijn wat het inkomen van politici (of andere Nederlanders) is, maar de hoogte van de salarissen van ministers, de vergoeding van kamerleden etc, is eenvoudig op te zoeken.
Zelfs de hoogte van het salaris van de minister-president is eenvoudig te vinden door te zoeken op 'Balkenendenorm'.
dutchgio @Orangelights2319 december 2023 14:46
Zie bijvoorbeeld:
https://www.ad.nl/binnenl...massaal-protest~a89b002d/
https://nos.nl/video/2462...zend-euro-voor-mijn-adres
En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden.
Orangelights23 @dutchgio19 december 2023 15:16
Maar dat gaat om specifieke personen, waarvan ik begrijp dat zij een bepaalde status binnen de maatschappij hebben en het bekendmaken van, in dit geval alleen hun adresgegevens, tot negatieve gevolgen kan leiden. Maar wat hebben simpele mensen zoals jij en ik hier aan?
ninjazx9r98 @Orangelights2321 december 2023 08:24
Dit bijvoorbeeld:
https://www.nhnieuws.nl/n...outuber-bradley-houdt-aan
Technomania 19 december 2023 14:20
Fijn om te lezen dat doxing vanaf 1 januari verboden is. Ik vind het wel verbazend dat het nog niet strafbaar was om eerlijk te zijn.
Auredium @Technomania19 december 2023 14:30
Wetgeving loopt altijd achter op realiteit. Het laatste fysieke telefoonboek is in 2018 uitgegeven en dat is slechts 5 jaar geleden. Het was in de jaren 90 heel normaal dat je ieder jaar een nieuw telefoonboek door je brievenbus kreeg met naam adres en telefoonnummer in. Nu zijn die NAW gegevens van een persoon alsnog makkelijk te achterhalen maar we vinden het concept van een telefoonboek toch wat vreemd wat betreft gegevens.

De TLDR is dat de nadruk op privacy pas iets is bij de meeste mensen sinds een jaar of vijf. Tien tot twintig bij mensen die wat dichter bij de internetontwikkelingen zaten. De staat moet altijd eerst een probleem constateren, vervolgens onderzoeken of het groot genoeg is om in te grijpen dan eindeloos vergaderen over hoe het aan te pakken en uiteindelijk met veel werk een wet er doorheen duwen.
Maurits van Baerle @Auredium19 december 2023 14:54
Ik sta er nog regelmatig versteld van dat we toen ik jong was ieder jaar een boek (of eigenlijk volgens mij in twee delen) in de bus kregen waarin de namen, adressen en telefoonnummers van honderdduizenden anderen in de stad vermeld stonden.
bewerkers @Maurits van Baerle19 december 2023 15:07
Wel off topic, maar in dezelfde lijn hadden vroeger ook veel mensen een touwtje door de brievenbus of de deur gewoon open. En voor 911 kon je op het vliegveld gewoon naar de gate toe lopen. Ook ondenkbaar tegenwoordig.
laptopleon @bewerkers19 december 2023 19:27
Wat vooral veranderd is, is hoe we er naar kijken en mee omgaan. Krampachtiger en achterdochtiger. Maar zijn er nou echt meer insluipers en terroristen als vóór 9-11? En nu er geen telefoonboek meer is, hebben we nu minder last van geadresseerde reclame of zo?

Mensen denken altijd dat het nu erger is dan toen ze jong waren, maar dat klopt lang niet altijd. Er wordt bijvoorbeeld in mijn gemeente minder ingebroken dan ooit, zover ik na kan gaan. Vijftien geregistreerde inbraken in een jaar tijd in een gemeente met meer dan 50.000 inwoners, miljoenen toeristische overnachtingen en en 220 km2.
Technomania @Auredium19 december 2023 14:32
Bedankt voor de toelichting. Op die manier had ik het nog bekeken.
ArawnofAnnwn @Auredium19 december 2023 15:34
2018, dat was het jaar dat ik met de autoriteit persoonsgegevens ben gaan praten over het telefoonboek. Ze hadden, zonder mijn toestemming, mijn prive gegevens openbaar gemaakt. Ik heb nog nooit een vaste telefoonaansluiting gehad en ik heb hun nooit op de hoogte gebracht van mijn adres gegevens, maar mijn gegevens, met een voor mij onbekend telefoonnummer, stonden wel in het telefoonboek. Naar aanleiding daarvan heb ik met meerdere mensen binnen de AP gesprekken over het telefoonboek gehad en zijn ze een zaak begonnen voor het schenden van mijn privacy.
Meneer Den Uyl @Technomania20 december 2023 21:19
Zaken als oproepen tot geweld of iemands privacy schenden waren al wel verboden, maar in de praktijk deden zich situaties voor waarbij het niet lukte om alle aspecten van het strafbare feit te bewijzen of die net niet helemaal in die delictsomschrijvingen pasten. Door expliciet doxen strafbaar te stellen, wordt het dus gemakkelijker om mensen veroordeeld te krijgen.
RoestVrijStaal 19 december 2023 15:23
Ik ben toch benieuwd hoe de handhaving afgebakend wordt.

Wat als de doxing in semi-privé chatgroepen plaats vindt? En dat het OM er er pas jaren later lucht van krijgt door een een infiltrant van de politie of een verklikker?

De kans dat "de lezers van de dox" op actie over gaan acht ik in semi-privé chatgroepen groter dan een "meer-openbaar" gepubliceerde dox. Want in semi-privé chatgroepen zitten vaker gelijkgestemden, die onder andere elkaar opjutten e.d.

[Reactie gewijzigd door RoestVrijStaal op 22 juli 2024 16:40]

Joshuffle 19 december 2023 14:30
Doxing tegen politici, journalisten en politieagenten kan tot een hogere strafeis leiden.
Veel meer "All animals are equal, but some animals are more equal than others" kan je niet echt zijn.
JurGor @Joshuffle19 december 2023 16:15
Drogredenering: je vergeet te vermelden dat er een hele goede reden is dat juist politici, journalisten en politieagenten extra bescherming tegen doxing nodig hebben.

Maar goed, ga mij vooral ook proberen uit te leggen dat het verbod op kinderarbeid echt heel erg "All animals are equal, but some animals are more equal than others" is.
Joshuffle @JurGor19 december 2023 16:34
Iets met appels en peren ofzo, of ga je me nu vertellen dat politici, journalisten en politieagenten mentaal en fysiek nog niet volgroeit zijn en daarom anders behandeld worden? Want dat is de reden dat we kinderarbeid niet ok vinden wat je zelf ook wel snapt.

Daarnaast is mijn enige punt dat ze de straf gewoon allebei super hoog kunnen maken ipv "oh maar als je het bij [insert groep mensen met influence en macht] doet dan krijg je er een schepje boven op", want dat komt over dat het dus minder erg is voor de doorsnee Nederlander zelf snap ik niet wat er in mijn opmerking over gelijk behandelen staat wat zulke zure reacties veroorzaakt.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 16:40]

Verwijderd @Joshuffle19 december 2023 16:53
Dit heeft niks met mentaal volgroeid te maken, maar met algemene bekendheid en ondermijning van de rechtsstaat. Jij wordt door niemand herkend, dus als jouw buurman je adres deelt krijg je wellicht een briefje maar dat is het wel. Een politicus is een publiek persoon, belangrijk voor het bestuur van het land. Als jij in een vlaag van misplaatste woede een adres deelt, heeft dat gevolgen voor iedereen die overweegt dit land te besturen.

Ik snap uit je verhaal dat jij politiek onzin vindt, moet je lekker doen. Maar je moet wel snappen dat een normale rechtstaat belangrijk is, zelfs voor de mensen die zichzelf er buiten plaatsen. Want als er voor jou geen regels gelden, gelden ze ook voor anderen niet: aka je bent vogelvrij met 0 repercussies voor degene die jou iets aan doet.
JurGor @Joshuffle19 december 2023 16:48
Opnieuw kom je met een drogredenering in plaats van een steekhoudend argument. Ditmaal de "stroman", waarvan akte.

En ja, als je personen met een vooraanstaande rol in onze democratische rechtsstaat doxt dan is dat inderdaad ook erg voor de doorsnee Nederlanders. Want die willen namelijk dat onze politici, politieagenten en journalisten verdomme gewoon hun werk kunnen doen en zorgen dat dit land een rechtstatelijk gezond, kordaat bestuurd en rechtvaardig land kan zijn.

En als je het ergens niet mee eens bent, ga demonstreren, mail je volksvertegenwoordiger, stem op de partij die je wel aanstaat, kijk of je anderen daarin meekrijgt, vlog of blog erover. Maar. bedreig. niemand. en. dox. niet.
J2S @Joshuffle19 december 2023 15:08
Het gaat er in die gevallen om dat het ook de rechtstaat ondermijnt. Dat is de reden voor een hogere straf, niet dat iemand nou speciaal zou zijn.
dakka @Joshuffle19 december 2023 15:08
Gewoon verzwarende omstandigheden die gelden als richtlijn voor het OM om een strafeis op te baseren, de rechter bepaalt uiteindelijk de straf.

Als iemand bijv. een ambulancebroeder in elkaar trapt, gaat het OM ook een hogere straf eisen dan als het gewoon iemand uit de kroeg was.

+met die beroepen (los van wat je van de individueel vindt) belemmer je wel direct onderdelen van de rechtstaat.

[Reactie gewijzigd door dakka op 22 juli 2024 16:40]

watercoolertje @Joshuffle19 december 2023 14:46
Als jij die extra bescherming wil kan je altijd nog 1 van die beroepen kiezen, dus in dat opzicht zijn we nog steeds allemaal gewoon gelijk.

En de dader kan ook gewoon kiezen het niet te doen als die de straf te hoog vindt...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 16:40]

Joshuffle @watercoolertje19 december 2023 14:51
Word het werk van een bijvoorbeeld youtuber (alleen omdat het daar vaak bij gebeurt) niet belemmerd door een doxxing?

Je kan niet zomaar een beroep "kiezen", vele jaren daar aan voor opleiding, daarnaast zie ik niet hoe dit betekend dat je dus een hogere strafeis kan opleggen voor dezelfde misdrijf, als iemand een laptop steelt en die is toevallig van een politici dan krijgt die ook niet opeens een hogere straf, terwijl dit nog meer belemmerend kan zijn.

Je kan het argument geven om mensen nog meer te weren van die beroepen te doxxen (uit wraak bijvoorbeeld) maar...ze kunnen ook gewoon beide misdrijven een hoog genoege straf geven, dan krijg je dit gezeik ook niet.
watercoolertje @Joshuffle19 december 2023 15:01
Word het werk van een bijvoorbeeld youtuber (alleen omdat het daar vaak bij gebeurt) niet belemmerd door een doxxing?
Zeker wel maar die hebben geen publieke functie, ja ze doen iets voor publiek maar dat is niet hetzelfde.
Je kan niet zomaar een beroep "kiezen", vele jaren daar aan voor opleiding
Voor 2 van die 3 beroepen is geen eens een opleiding vereist :Y)

En de 3de is voor 90% van Nederland haalbaar:
Voor de opleiding tot agent heb je een diploma vmbo-tl/gl, mbo-3 of mbo-4 nodig, of een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo.
Je kan het argument geven om mensen nog meer te weren van die beroepen te doxxen (uit wraak bijvoorbeeld) maar...ze kunnen ook gewoon beide misdrijven een hoog genoege straf geven, dan krijg je dit gezeik ook niet.
Er is geen gezeik, jij bent op dit moment de enige die daar een probleem in ziet. Het had inderdaad makkelijker gemogen, maar dat maakt de huidige oplossing voor mij nog steeds geen probleem of oneerlijk...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 16:40]

CivLord
@Joshuffle20 december 2023 14:32
Het hele punt is juist dat nooit iemand gezegd heeft dat alle 'animals' 'equal' zijn.

Doxing kan enkel vervelend zijn of een leven verwoesten. De persoonlijke gevolgen zullen voor een politicus niet meer of minder zwaar voelen dan voor een anonieme loodgieter. Die politicus zal wel veel eerder mikpunt worden van doxing dan een anonieme loodgieter.
Wanneer doxing dus een probleem gaat worden, zal geen weldenkend mens er meer voor kiezen om dat probleem moedwillig op toe zoeken door politicus te worden. Gevolg is dat enkel volslagen idioten nog de politiek in willen, die gedoxt worden als eerbetoon zien. Wanneer je denkt dat de politiek nu problemen heeft, kan je dan helemaal je borst nat maken.
Hetzelfde geldt voor journalisten en politieagenten.
Advanced03 19 december 2023 14:32
Ik vind het een beetje te vaag dit, wat houd het dan precies in? Straks worden mensen onterecht bestraft.
watercoolertje @Advanced0319 december 2023 14:41
In het artikel staan linkjes, daar kan je op doorklikken en dan kom je vanzelf uit bij het wetsvoorstel waar het uitgelegd wordt door de overheid zelf, de wet zelf kan je ook lezen (maar mag je zelf zoeken)...
Deido 19 december 2023 14:22
Goed zaak! Dit heeft echt veel te lang geduurd, hopelijk dat ze deze nieuwe wet ook goed gaan naleven.
Het voelt voor mij een beetje als het vuurwerk verbod, waarbij steden een verbod doen, zoals in Rotterdam. Maar ik zie toch nog overal zestienjarigen vuurwerk afsteken in rotterdam en de politie/stadstoezicht rijdt lekker door, al meerdere jaren.
Robinblitz 19 december 2023 14:28
Goed dat dit eindelijk strafbaar word gemaakt. Verbaast me dat dit nog niet strafbaar was. Heb er meermaals mee te maken gehad dus ben blij dat dit eindelijk "aangepakt" gaat worden. Ik twijfel nog of dit te handhaven valt though...

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.