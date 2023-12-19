Minister van Justitie: Algoritmeregister moet eind 2025 up-to-date zijn

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meent dat het Algoritmeregister tegen uiterlijk eind 2025 up-to-date zal zijn. Op dat moment moeten de ‘hoog risico’-algoritmes ook geregistreerd staan. Het register van de Rijksoverheid bevat momenteel 264 algoritmes.

Volgens demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius vergt het een 'forse inspanning' en kost het heel wat tijd om de inventaris van het register, en de daarbij horende publicatie, zorgvuldig te doen. Er zouden namelijk tientallen organisaties met een veelvoud aan algoritmes betrokken zijn en de inspanning gaat volgens de minister niet gepaard met extra financiële middelen.

Er is volgens Yeşilgöz ook sprake van uitzonderlijke gevallen waarbij een registratieplicht van algoritmes kan leiden tot de ondermijning van bijvoorbeeld een opsporingsbelang. Hierdoor zouden de betrokken algoritmes naar verluidt niet volledig gepubliceerd kunnen worden. Volgens de minister wordt er wel gestreefd naar een zo transparant mogelijke communicatie over de algoritmes die worden gebruikt.

Yeşilgöz vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat burgers kunnen begrijpen welke algoritmes voor welke doeleinden worden ingezet. De minister stelt dat algoritmes noodzakelijk zijn om medewerkers van het ministerie te ondersteunen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. "Dankzij algoritmes zouden die hun werk sneller en beter kunnen doen", klinkt het in de brief aan de Tweede Kamer.

Het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid moet een overzicht bieden van de algoritmes die door de overheidsorganisaties worden gebruikt. Het register werd in 2022 aangemaakt en telde toen al gauw 109 algoritmes. In december 2023 stond de teller al op meer dan 250. Toen gaf staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan dat het register nog geen zicht bood op het gebruik van algoritmes met een hoog risico. Op het moment van schrijven zijn er 264 algoritmes opgenomen in het register. Tweakers schreef kort na de introductie van het register een uitgebreid achtergrondartikel waarin vijf vragen over de database worden beantwoord.