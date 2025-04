Nederland zet register met algoritmes online: 5 vragen over deze database

Nederland is weer een database rijker. Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen heeft op woensdag het landelijke algoritmeregister gepresenteerd. Daarin maken overheidsinstellingen openbaar hoe ze tot geautomatiseerde besluiten komen. Wat staat daar in en wat moeten we ermee? 5 vragen over het algoritmeregister.

1. Wat is het algoritmeregister?

Het register is te vinden op algoritme.overheid.nl. Aan de site werd al weken in het semi-openbaar gewerkt, maar op woensdagmiddag stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering een brief naar de Tweede Kamer waarin ze het register officieel aankondigt.

In het register staan op dit moment 109 algoritmes die verschillende Nederlandse overheidsinstellingen gebruiken. Sommige komen van de Rijksoverheid, zoals deze van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens waarmee geautomatiseerd de kenmerken van een pasfoto in een identiteitsbewijs worden gecontroleerd, of dit, een algoritme van de Belastingdienst waarmee de huurtoeslag berekend wordt. Ook zijn er algoritmes van gemeenten, provincies en van zelfstandige bestuursorganen zoals het kadaster. Een lijst van alle algoritmes is te downloaden als .csv-bestand.

Maar wat staat er dan precies in dat register? Om te beginnen: dat is niet de broncode van de algoritmes, of zelfs een voorbeeldberekening. Het register is in de eerste plaats een overzicht. Wat wordt er her en der gebruikt en met welk doel?. Bij de algoritmes die zijn opgenomen, staat een korte beschrijving van de naam, de instelling en de afdeling die ervoor verantwoordelijk is. Daarnaast staan er verwijzingen naar externe websites met meer informatie. Het register beschrijft ook het doel, de impact en de proportionaliteit van algoritmes. Overheden die een algoritme bouwen of laten bouwen, moeten daar bijvoorbeeld een privacy impact assessment op laten doen. Daarin staat hoe de data wordt gebruikt en hoe de privacyinbreuk van burgers wordt geminimaliseerd. Dat assessment, of in ieder geval een link ernaar, staat ook in het register. Daarnaast staat er welke databronnen er worden gebruikt, of er toetsen op zijn gedaan, of er menselijke tussenkomst is - kortom, alle relevante informatie die je nodig hebt om te weten hoe de overheid algoritmes gebruikt.

2. De Belastingdienst gebruikt maar één algoritme? Press x to doubt...

Dat klopt, het algoritmeregister is nog niet compleet. Dat geeft Van Huffelen ook toe in haar Kamerbrief. "Het is belangrijk om te benadrukken dat dit register een eerste versie is", schrijft Van Huffelen. "Er is hard gewerkt om deze versie te realiseren. Daarmee laat ik zien hoe het kan werken, maar verdere doorontwikkeling is beslist nodig."

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering

Veel van de 109 algoritmes die er op dit moment in het register staan, waren al openbaar en stonden in lokale registers. Zo heeft Amsterdam al jaren een eigen register. De rest van het landelijke register is ook grotendeels gebaseerd op wat er in die openbare registers stond. "Deze eerste opzet is gemaakt op basis van wat er al was bij bijvoorbeeld de gemeentes Amsterdam en Rotterdam", zegt Van Huffelen in gesprek met Tweakers. "De standaard die we nu gebruiken, is een beetje informeel tot stand gekomen door wat we in die twee steden zagen. Daar werken we verder nog aan."

In de toekomst is het de bedoeling dat álle overheidsalgoritmes in het register verschijnen. Dat moet geautomatiseerd gaan gebeuren. Nu zijn de algoritmes nog handmatig ingevoerd, maar in de toekomst wil de staatssecretaris een metadatastandaard opstellen die alle nieuwe en bestaande overheidsalgoritmes moeten volgen. "Het komende jaar zal ik een aantal vervolgstappen zetten: de metadatastandaard verder ontwikkelen, de website verbeteren, publicatie van algoritmes door overheidsorganisaties stimuleren en de verplichtstelling voorbereiden", schrijft Van Huffelen.

3. Even een stap terug: wat verstaat de overheid eigenlijk onder een algoritme?

Als je 'algoritme' heel technisch bekijkt, is een muisklik ook een algoritme. Als actie A wordt uitgevoerd, is uitkomst B het resultaat. Maar dat is natuurlijk niet wat er in het algoritmeregister staat. "In het register staan algoritmes die een impact op mensen en invloed op beleid hebben", zegt Van Huffelen tegen Tweakers. "Het gaat hier om risico-analyses."

Ron Roozendaal, die inmiddels bij het minister van Binnenlandse Zaken over digitalisering gaat en eerder aan CoronaMelder werkte, zegt tegen Tweakers: "We zoeken naar een niet al te smalle definitie, maar we willen ook niet dat de definitie zo breed wordt dat je de speld niet meer in de hooiberg vindt. Het gaat om algoritmes waarbij bijvoorbeeld risicoselecties worden gemaakt, waar het impact heeft op mensen." Voor het register heeft de overheid op dit moment nog geen harde definitie, maar 'aan die definitie wordt nog verder gewerkt'.

De voorzichtige definitie van Van Huffelen sluit ook aan bij wensen van de regering en de Tweede Kamer. Veel partijen, van links tot rechts, hadden na het toeslagenschandaal al in hun verkiezingsprogramma's iets opgenomen over algoritmes zoals de Fraude Signalerings Voorziening of FSV, het controversiële, discriminerende algoritme dat de Belastingdienst gebruikte. Ook schandalen rondom het Systeem Risico Indicatie (SyRI) waren redenen om met beleid te komen rondom algoritmes. Binnen die context is het nieuwe register ook te zien; dit zijn algoritmes waarmee de overheid op de een of andere manier besluitvormingen neemt over burgers, al dan niet met menselijke tussenkomst.

4. Is dat de enige reden dat dit register er komt?

Dit is waar het oorspronkelijke idee vandaan kwam. Maar er is een tweede argument: het moet. Niet van Nederland, maar wel van de Europese Unie. Die nam onlangs de AI Act aan. Die wet verplicht lidstaten om bepaalde maatregelen te nemen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zelflerende algoritmes, of algoritmes met geautomatiseerde besluitvorming, vallen daar ook onder. Een van de verplichtingen is dat lidstaten zulke algoritmes openbaar moeten maken.

Het algoritmeregister komt er ook vanwege een Europese verplichting Van Huffelen verwijst in haar Kamerbrief en in gesprek met Tweakers regelmatig naar de AI Act. Sterker nog, de toekomst van het register is ervan afhankelijk. Nu is het register nog vrijblijvend. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan van Laurens Dassen van Volt, die ervoor pleitte dat álle Nederlandse overheidsinstellingen juist verplicht hun algoritmes moeten openbaren. Van Huffelen wil de uitwerking van die motie samenvoegen met de Europese verplichting om 'hoogrisico-AI-systemen' openbaar te maken. "Een verplicht algoritmeregister wil ik bezien in samenhang met de voorgestelde AI-verordening. De AI-verordening is het uitgangspunt, maar deze is nog niet definitief vastgesteld", schrijft Van Huffelen.

5. Hoe weten we straks zeker dat dit register klopt?

Daarvoor komt er een algoritmetoezichthouder. Dat is een harde eis die is afgesproken in het regeerakkoord uit 2021. De algoritmetoezichthouder wordt onderdeel van de Autoriteit Persoonsgegevens en gaat toezicht houden op alle algoritmes die de Nederlandse overheid gebruikt. Daarvoor zal de toezichthouder met name kijken naar de algoritmes in het nieuwe register. "Nu is dat nog een informatieve tool, maar straks wordt het een doel op zichzelf om aan te toetsen", zegt Van Huffelen tegen Tweakers. Ook de waakhond is een verplichting vanuit de Europese AI Act. Dat betekent dat die toezichthouder zich dus ook aan de regels van de verordening moet houden. Over de toezichthouder wordt 'begin volgend jaar' meer bekendgemaakt, zegt Van Huffelen. Aanvankelijk was het plan dat deze toezichthouder er al voor de zomer van 2022 zou zijn, maar dat loopt vertraging op.