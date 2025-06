Nederlandse overheden voegden slechts acht algoritmes toe aan algoritmeregister

In het Nederlandse algoritmeregister zijn het afgelopen half jaar slechts acht nieuwe algoritmes toegevoegd. Het aantal besluitvormingsalgoritmes in de database staat nu op 117, terwijl dat er bij de introductie in december nog 109 waren. De algoritmes zijn in de laatste maand pas toegevoegd.

Het algoritmeregister lijkt daarmee weinig te leven bij de Nederlandse overheid. Het register ging op 21 december vorig jaar van start. Dat was zondag precies een half jaar geleden. Tweakers schreef daar toen een achtergrondartikel over. Het algoritmeregister bevat informatie over algoritmes die Nederlandse overheden gebruiken voor automatische en semiautomatische besluitvormingen. Het register biedt informatie over die algoritmes, zoals waar ze voor bedoeld zijn, maar ook of er een privacy impact assessment is gedaan, welke databronnen worden gebruikt en of er menselijke tussenkomst is bij de besluitvorming.

Het algoritmeregister ging van start met 109 algoritmes. Die kwamen van verschillende overheidsinstellingen waaronder de Belastingdienst, maar een opvallend hoog aantal kwam van de gemeente Amsterdam. De hoofdstad heeft al jaren een eigen lokaal algoritmeregister. De eerste opzet was 'gemaakt op basis van wat er al was bij bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en Rotterdam', zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering daar toen over tegen Tweakers. Van Huffelen was een van de initiatiefnemers van het register. Het algoritmeregister ging van start met acht algoritmes uit Amsterdam, die er nu nog steeds in staan. Van Rotterdam staan er vier algoritmes online. De meeste zijn afkomstig van de gemeente Utrecht. Die heeft er 38 online staan.

Een van de Amsterdamse algoritmes is de Top 400/600. De hoofdstad gebruikt daarbij data van zorginstellingen en de politie om vooral jongeren te vinden die mogelijk in de zware criminaliteit belanden. Opvallend is dat de gemeente onlangs werd genomineerd voor een Big Brother Award van Bits of Freedom voor dat algoritme, al 'won' de gemeente die niet.

Van vrijwillig naar verplicht

De algoritmes in het register worden niet gedateerd, maar volgens data uit de Wayback Machine zijn de acht nieuwe algoritmes in ieder geval niet vóór 5 april ingevoerd. Wel belangrijk om te melden is dat er nooit een definitief einddoel voor het algoritmeregister is voorgesteld. Staatssecretaris Van Huffelen heeft het register altijd als een lopend proces gezien en op de website staat ook dat 'eraan wordt gewerkt om impactvolle algoritmes openbaar te maken'. "Aanmeldingen zijn op dit moment nog vrijwillig. Maar het gaat verplicht worden, mede op verzoek van de Tweede Kamer", schrijft een woordvoerder van de staatssecretaris. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt.

Van Huffelen ziet de interesse in het algoritmeregister niet versloffen. "We zien dat organisaties er mee bezig zijn, hoewel zij nog niet gepubliceerd hebben in het Algoritmeregister", aldus de woordvoerder. "Voorafgaand aan het invullen van de velden is het belangrijk dat de relevante algoritmes geïnventariseerd worden en dat de verantwoordelijkheden daaromheen ook intern goed geregeld worden. Het registreren heeft dus een lange doorlooptijd, maar ook niet bij elke organisatie nog urgentie. Capaciteitstekort speelt daarbij een rol."

Staatssecretaris Van Huffelen verwacht dat er in de toekomst meer algoritmes in het register worden opgenomen. De staatssecretaris verwacht in de toekomst meer registraties, 'omdat veel organisaties wel al bezig zijn'. "We stappen actief op overheidsorganisaties en decentrale overheden af om ze te motiveren en te ondersteunen bij het registreren", zegt de woordvoerder. "Daarbij helpt dat we de aanleverfunctionaliteit verbeterd hebben en we ook meer handvatten aan overheidsorganisaties bieden om te publiceren."

Onbekende algoritmes

Het is niet bekend welke algoritmes er als laatste zijn toegevoegd, omdat die niet gedateerd worden. Twee ervan zijn in ieder geval afkomstig van de gemeente Amersfoort. Dat voegde vorige week twee nieuwe algoritmes in, die via een nieuw webformulier werden toegevoegd.

Het algoritmeregister is ontstaan uit een wens van de Tweede Kamer. Die eiste meer openheid over overheidsalgoritmes na het toeslagenschandaal en andere schandalen zoals dat rondom SyRI. De Belastingdienst kreeg ook meerdere keren AVG-boetes voor de algoritmes die tijdens het toeslagenschandaal werden gebruikt. De Tweede Kamer wil dat overheden grotendeels stoppen met zulke algoritmes en dat er meer openheid komt over de algoritmes die nog wel worden gebruikt. Mede daarom werd er eerder al een algoritmetoezichthouder opgericht als afdeling van de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook het nationale register is onderdeel van die wens.