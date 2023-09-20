Nederlandse politie heeft aangifteproces voor cybercrime in 2026 gedigitaliseerd

De Nederlandse politie heeft het aangifteproces voor cybercrime in 2026 volledig gedigitaliseerd. Het gaat om 'het gehele intake- en aangifteproces', dat vanaf dat jaar intern bij de politie volledig digitaal moet zijn ingeregeld. Dat staat in het Beheerplan politie 2024.

In de begroting voor de Nationale Politie, die samen met de Rijksbegroting dinsdag werd gepresenteerd, staat een passage over het aangifteproces voor digitale misdaad. "Het gehele intake- en aangifteproces van de politie voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit is eind 2026 volgens planning gedigitaliseerd en geoptimaliseerd waardoor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit beter kunnen worden bestreden", schrijft de politie.

In de praktijk betekent dat vooral een interne verbetering van de systemen van de politie. "Dit betekent dat de organisatie van intake en service is verbeterd en geborgd, dat de kennis en professionaliteit van intake- en servicemedewerkers is vergroot, data op de juiste plek, op de juiste manier en binnen de juridische kaders wordt veiliggesteld voor datagedreven werken, en dat er een efficiëntere samenwerking is tussen de medewerkers van de verschillende afdelingen binnen het intake- en aangifteproces", schrijft de politie. "Het levert bovendien een bijdrage aan de informatiebeelden."

Aangifte doen van verschillende vormen van cybercrime was lange tijd lastig bij de politie. De afgelopen jaren werden er wel nieuwe aangiftemogelijkheden ingevoerd, zoals de optie om helpdeskfraude online te melden. In de interne systemen van de politie werd die informatie alleen lang niet altijd goed geordend en in de juiste systemen geplaatst.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 08:44 41

20-09-2023 • 08:44

41

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Reacties (41)

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MrMonkE 20 september 2023 09:22
Doen mensen nog aangifte, excessen buiten beschouwing gelaten, anders dan voor de verzekering?
Ik in elk geval niet. Ze doen er echt helemaal NIETS mee. Wel 1200E schade voor MrMonkE. Ik wed dat ze er niet eens naar gekeken hebben.
lenwar
@MrMonkE20 september 2023 09:49
Ik doe zeker aangifte. Uiteraard ga ik er niet vanuit dat ik er iets van merk (anders dan een bevestiging). Ik snap dat de politie betere/andere dingen te doen heeft, maar zoals anderen al zeggen, is het minimaal goed voor de statistieken en puur afhankelijk van de inhoud kan je aangifte naar voren komen als je slachtoffer bent van een veel/meerpleger en dat die persoon bij een ander tegen de lamp loopt.

Maar ik geef toe. Het is ook wel een frustrerend gevoel.
En laten we eerlijk zijn. Normaal gezien hoeven 3x per maand aangifte te doen. (of we moeten HEUL veel pech hebben :)
MrMonkE @lenwar20 september 2023 09:58
Frustrerend voor jou en mij.
Geruststellend voor kleine criminelen.
lenwar
@MrMonkE20 september 2023 10:12
Dat laatste weet ik niet. Ik zou om eerlijk te zijn ook niet weten hoe de politie actief moet gaan zoeken naar bepaalde zaken. Stel dat er ergens een gestolen fiets is, wat natuurlijk echt een ding is. (Er worden jaarlijks gigantisch veel fietsen gestolen. In 2021 waren er 735.000 fietsen gestolen, dat zijn er meer dan 2000 per dag. Voor minder dan 10% van de gevallen is er aangifte gedaan)

Hoe groot denk je dat de kans is, dat de politie redelijkerwijs een gestolen fiets kan terugvinden en hoeveel moeite zouden ze er überhaupt in moeten steken? Moeten ze voor iedere aangifte alle omgevingscamera's gaan afzoeken naar een signalement van de dader om vervolgens een soort klopjacht naar die persoon te doen?

Idealiter zeggen we natuurlijk "Ja!!", maar dan moeten er dus duizenden agenten iedere dag bezig zijn met gestolen fietsen.
Allicht zou het aantal dan wel wat omlaag gaan na verloop van tijd, maar goed. Je snapt waar ik naartoe wil, want er zijn ook andere dingen dan gestolen fietsen. :)

Hoe groot denk je dat de kans is, dat een willekeurige voorbijganger voor de lol na het uitgaan z'n sleutel langs een auto schraapt gepakt kan worden? Enz. enz. enz. enz.
bzzzt @lenwar20 september 2023 10:54
Hoe groot denk je dat de kans is, dat de politie redelijkerwijs een gestolen fiets kan terugvinden en hoeveel moeite zouden ze er überhaupt in moeten steken? Moeten ze voor iedere aangifte alle omgevingscamera's gaan afzoeken naar een signalement van de dader om vervolgens een soort klopjacht naar die persoon te doen?
Veel van die camera's zijn van de politie, die kunnen ze gewoon van achter hun buro doorzoeken. Ook hebben veel consumenten hun spullen getagged en kunnen ze op afstand zien waar deze zich ongeveer bevinden.
Het is begrijpelijk dat het voor slachtoffers heel frustrerend is om te zien dat de politie daar vaak helemaal niets mee doet.
jaapzb @bzzzt20 september 2023 11:41
2000 fietsen per dag, stel dat ze voor elke fiets een halfuurtje inplannen om wat onderzoek te doen. Dat is al 125 FTE die de hele dag alleen maar naar fietsdiefstallen kijken.

En dan zijn ze er nog maar 30 minuten mee bezig geweest per fiets, in de echte wereld gaat dat natuurlijk geen 30 minuten zijn, zeker niet als er ook nog eens een vervolgtraject achter weg komt en ze een zaak moeten opbouwen tegen een dief.

Man, als je bij zedendelicten al genoeg zaken hebt die op de plank komen, zelfs wanneer er genoeg bewijs is om er een zaak van te maken, omdat er niet genoeg mensen zijn bij de politie. Waar denk je dat ze ooit 125 mensen gaan vinden die de hele dag naar fietsendiefstalfilmpjes gaan kijken?
bzzzt @jaapzb20 september 2023 13:01
Mwoch, als er in no-time een hele corona-test/vaccinatie organisatie opgezet kan worden waarbij de GGD honderden mensen uit andere beroepsgroepen aantrok moet het toch niet zo moeilijk zijn om 100 man te vinden die fietsendiefstal onderzoeken.

Probleem is vooral wat er na afloop gebeurt: als het gaat om de spreekwoordelijke dakloze junk kan je een boete opleggen maar die wordt niet betaald. Je kan 'm ook geen jaren vastzetten dus die is zo weer vrij. De fiets is meestal al weg, dus wat schiet je er als slachtoffer mee op? Waarom zou je dan uberhaupt zo veel moeite doen?
roawser @bzzzt20 september 2023 22:35
> de spreekwoordelijke dakloze junk [...] Je kan 'm ook geen jaren vastzetten.

De grap is dat dat juist wél kan. Veel gewone burgers beseffen zich niet wat voor straffen de Nederlandse overheid tot haar beschikking heeft.
Timmiejj @jaapzb21 september 2023 10:11
Waar denk je dat ze ooit 125 mensen gaan vinden die de hele dag naar fietsendiefstalfilmpjes gaan kijken?

Ze hebben ook mensen kunnen vinden die hele dagen met een radar apparaat langs de weg zitten in een busje, duimen te draaien terwijl het apparaat kijkt wie er te hard rijden. 8)7

Ik denk dat niemand verwacht dat ze elke fietsendief altijd overal opsporen, maar als je nou met notabene gps tracked locatie komt waar je gestolen fiets is dan kunnen ze best eens een keer tijd maken om met je mee te gaan om jou gestolen fiets op te halen.

Als je zelf je fiets op gaat halen en ze fietsendief bezeert daar bij z'n neus o.i.d. hebben ze ineens wel tijd om te komen :+
lenwar
@bzzzt20 september 2023 11:48
Als een fiets een tag heeft is het mogelijk wat anders, maar voor al die anderen. ((Ik verwacht niet dat er meer dan 10% van alle fietsen een tag hebben))

We hebben het hier over 2000 fietsen per dag, hè? Verspreid over Nederland. Dat is serieus veel. Dat is meer dan 1 fiets per minuut. (1,3889)

Maar al zou je weten in welk tijdsbestek de fiets is weggenomen. (dat kan verschillen tussen een paar minuten en een paar dagen, afhankelijk van de situatie.) Dan moet je maar net hopen dat er vanaf die plek geschikte camerabeelden zijn. Afhankelijk van wat voor fiets iemand heeft (grijze opoefiets), weet je nog steeds niet of het 'echt jouw fiets' is, of gewoon iemand die ongeveer dezelfde fiets heeft (allicht herkenbaar door een spciffiek mandje/sticker/enz). Dan moet je maar net hopen dat de betreffende beelden iets meer kunnen laten zien dan "Een vrouw met een donkerblond kort pittig kapsel van ongeveer 1m65 / 1m70, een blauwe broek en bruine jas", want daar voldoen ook meer dan 10% van de Nederlandse volwassenen aan.

Maar goed. Stel je vindt de betreffende dame op tijd, dus dat ze hem niet in een dorp verderop heeft verkocht, en je hebt toch voldoende bewijs dat zij het was op een één of andere manier, dan heb je er 1. Nog maar 1799 andere fietsen van die dag. Oh ja. En morgen nog een keer :)

Nogmaals. Het is gewoon superfrustrerend dat het überhaupt gebeurd. Als we eerlijk zijn is het te bezopen voor woorden dat er überhaupt (fiets)sloten bestaan en dus blijkbaar nodig zijn. Maar goed. Dat is nou eenmaal de realiteit.
Het is ook de realiteit dat de pakkans van een (niet getagde) gestolen fiets idioot klein is en ik snap dat de politie daar effectief niets tot vrijwel niets mee doet. Ze zijn al onderbemand en er zijn dan ernstigere dingen waar ze zich beter mee kunnen bezighouden. En ja. Dat is frustrerend.
Flavius @MrMonkE20 september 2023 09:40
Het is misschien wat ideologisch, maar ik mag hopen dat mensen ook aangifte doen voor het collectief. Hoe beter de politie geïnformeerd is, des te betere keuzes kan men maken.
kodak
@Flavius20 september 2023 10:52
Dat is eerder de idealogie om (cyber)criminaliteit selectief minder belangrijk te vinden tot slachtoffers maar meer gaan investeren in de handhavers verleiden. Meer aangifte maakt niet dat het probleem dus maar ernstiger is, hooguit dat er meer aangiftes zijn.
Flavius @kodak20 september 2023 11:10
Ik vind je zinsopbouw niet helemaal helder, dus hopelijk interpreteer ik 'm juist. Het gaat er primair om dat ik van mening ben dat iedere burger de plicht heeft om melding te maken van een strafbaar feit, zodat de overheid goed geïnformeerd is over wat er zich qua criminaliteit in de samenleving afspeelt. Op basis daarvan kan zij informatiegestuurde keuzes maken. Qua capaciteit bij de politie, maar ook qua gelden vanuit de regering. Ik begrijp niet zo goed hoe je dit weet om te buigen naar 'selectief minder belangrijk'?
kodak
@Flavius20 september 2023 13:08
De keuze om veel aangiftes van (cyber)criminaliteit te negeren komt voort uit de idealogie dat beperken van inzet van (gemeenschaps)geld en tijd belangrijker is dan gelijke rechten. Het selecteren op informatie is daar slechts een gevolg van bij gebrek aan middelen als tijd en geld. Kiezer (die tegelijk tot de slachtoffers behoren) willen zo min mogelijk tijd en geld investeren in de overheid om hun eigen ding te kunnen doen. Daar zit niet zomaar een idealogie bij die stelt dat de slachtoffers werk van de politie gaan doen zodat de politie efficienter kan werken. Zeker niet als die efficientie niet naar de slachtoffers (en dus de kiezers) blijkt. Eerder blijkt het omgekeerde voor slachtoffers: vaak (lang) niets vernemen en dan ook nog geconfronteerd worden dat men op zeer vage basis andere prioriteiten stelt dan het onrecht van het slachtoffer.
Ik ben het er overigens mee eens dat het doen van aangifte voor efficientie kan zorgen om geld en tijd te besparen. Maar zolang de kiezers niet duidelijk maken dat die efficientie dan ook uit de aangiftes moet blijken vermoed ik niet dat je veel van de (mogelijke)slachtoffers zover gaan krijgen dat ze zelf meer moeite gaan doen, eerder minder.
com2,1ghz @Flavius20 september 2023 11:44
Het idee van een aangifte is dat men verwacht dat er wat gedaan moet worden. Niet om een nummertje op te hogen in een Excel uitdraai.. Een aangifte is ook geen 2 minuten werk. Daarom doen mensen het niet.

Vroeger kon je zo naar het bureau en had je snel feedback. Nu krijg je na een paar maanden mail dat ze het toch niet gaan oppakken.
Patrick_Wolf @MrMonkE20 september 2023 09:41
Precies dit dus. Als het straks digitaal kan, kunnen ze deze meldingen gelijk archiveren en een geautomatiseerde reactie na 3 maanden versturen dat het helaas niet opgepakt gaat worden.
robertlinke @MrMonkE20 september 2023 10:22
zelfs al is er niet genoeg mankracht om een enkele dief te stoppen, als er genoeg meldingen binnenkomen, word die mankracht vanzelf opgeschaald.
daarom is aangifte doen, altijd belangrijk, het geeft de politie een beeld van waar en hoe de beste inzet van mankracht is
GeKo @MrMonkE20 september 2023 10:43
Nee, mishandeling van mijn vrouw waarbij de tegenpartij bekend was. Niet eens een reactie gehad.
Aangifte van Laster.. na 3 dagen een berichtje dat ze er niets mee doen.
Aangifte van aanrijding op de fiets gedaan met kenteken. ook niets mee gedaan..

Ik ga er de tijd en energie niet meer in steken. Alleen als het van de verzekering moet dan denk ik er nog eens over na.
D.Elfrink @MrMonkE20 september 2023 11:38
Ik doe zeker nog wel aangifte! Ik heb toevallig afgelopen nacht nog aangifte gedaan van phishing. Ik heb het hele verhaal meegespeeld met de oplichter, zodat ik aan een beetje informatie kon komen. Daarna de aangifte opgemaakt en verstuurd. Ik doe dit eigenlijk zodat andere mensen hier niet de dupe van worden.
Jan-Will3m 20 september 2023 08:52
Is er iets bekend welk percentage van de aangiftes van cybercrime door de politie worden onderzocht?
Bijna altijd is er sprake van geld overmaken naar een Nederlandse bankrekening.
litebyte @Jan-Will3m20 september 2023 09:05
https://www.politie.nl/ni...rt-minder-cybercrime.html

Volgens politie is er een daling in het aantal aanmeldingen van 2% in '22, maar vanuit andere berichten lees je een stijging van digitale criminaliteit. Mogelijk dat minder mensen aangifte doen, omdat vaak het antwoord van politie is - dat ze geen tijd/mankracht hebben in Nederland
TheAncientDovah @Jan-Will3m20 september 2023 09:38
Ik kan me niet voorstellen dat het percentage hoog ligt. Anderszijds worden waarschijnlijk alleen ernstigere gevallen gemeld bij de politie omdat de procedure nu schijnbaar niet zo laagdrempelig is.

Het automatiseren van de aangifteprocedure heeft veel voordelen. Het wordt laagdrempeliger, en informatie uit deze aangiftes kan worden verzameld op een gestructureerde manier die inzicht geeft in veelvoorkomende zaken of gemeenschappelijke kenmerken tussen verschillende zaken. Op basis van die informatie kan de politie dan beter prioriteren en de echt grote boeven proberen te vangen.
adam76 @Jan-Will3m20 september 2023 10:06
bij ons aangifte gedaan. Word gewoon vrolijk niet in behandeling genomen. Schade meer dan 2 ton ... Dus nee ze doen er totaal niks mee....

En dat terwijl alle gegevens waren aangeleverd van deze crimineel... Word gewoon niks mee gedaan !
bzzzt @adam7620 september 2023 10:58
Je begrijpt wel dat omdat jij iemand een crimineel vindt dat iemand dat voor de wet nog niet is. Ik prefereer de huidige - niet ideale - situatie boven eentje waarin iedere verdenking je gelijk crimineel maakt. Als de rollen omgedraaid zouden zijn en iemand jou voor crimineel uitmaakt wil je ook je recht hebben.
watercoolertje @bzzzt20 september 2023 11:32
Zijn punt is toch meer dat ze er (wat ik begrijp) helemaal niks mee doen, dat heb je ook liever?

Dat zijn informatie niet meteen sluitend is en eerst onderzocht moet worden is logisch maar dat gebeurd blijkbaar dus niet.
bzzzt @watercoolertje20 september 2023 12:55
Als de kans op het vinden van sluitend bewijs nihil is kan ik me voorstellen dat het geen top prio krijgt. Natuurlijk is dat zuur, maar je trekt ook niet zomaar een paar blikken onderzoekers open.
Timmiejj @bzzzt21 september 2023 10:45
We hebben met z'n allen afgesproken dat we de de politie/overheid een volledige gewelds monopolie geven, daar staat tegenover dat de politie criminaliteit bestrijd.

Er zijn nagenoeg geen uitzonderingen op die afspraak, in ieder geval niet op het gewelds monopolie gedeelte, dat ligt bij de politie/overheid, punt.

Daar hoort natuurlijk wel tegenover te staan dat er de andere kant op ook geen uitzonderingen zijn, dus de politie/overheid behoort alle criminaliteit aan te pakken en toch op z'n minst een effort te maken, bij voorbaat maar roepen we hebben weinig mensen dus we doen het maar niet is natuurlijk niet conform de gemaakte afspraak.
adam76 @bzzzt24 september 2023 23:05
Proest...... ? Volledige IP informatie en na wat zoek en speurwerk diverse misbruikte email adressen en zo voorts. Lijkt me toch wel zinvol bewijs waar ze uberhaupt wel iets me moeten doen naar mijn idee. Je kan toch ook niet zomaar bij de AH even 2 ton meenemen en gewoon vrijuit gaan ? ?
bzzzt @adam7625 september 2023 08:48
Je spreekt in vrij absolute bewoordingen, maar de politie is er juist op getraind om dat niet te doen: Jij zegt dat je IP adressen hebt en weet wie de verdachte is. Jij zegt dat de schade 2 ton is (hoewel dat pas relevant wordt wanneer er überhaupt iemand veroordeeld kan worden).
Als er domweg onvoldoende bewijs is kan de politie niet zoveel (Wat had je anders gewild? Iemand vastzetten zonder bewijs? En wat als jij verdachte bent?). Er zijn grotere zaken waar niemand voor veroordeeld kon worden.
adam76 @bzzzt26 september 2023 23:07
Euh.. Een onderzoek opstarten op basis van dit bewijs. Sinds wanneer kan criminaliteit lonen ?
bzzzt @adam7627 september 2023 07:48
Criminaliteit kan zeker lonen, check eens wat drugskartels verdienen.

Maar als je keihard bewijs hebt kan je beter een goede advocaat zoeken. Die kan de politie dwingen onderzoek te doen, zeker als je die schade hard kan maken. Of je uitleggen waarom je 'bewijs' niet deugt...
SunnieNL @Jan-Will3m20 september 2023 10:27
Bijna altijd is die rekening niet van degene die de echte zwendel doet. Dus dat maakt het onderzoek altijd wat lastiger. Mocht dezelfde rekening vaker terugkomen dan weet ik uit ervaring dat de politie het zo ineens kan oppakken. Heb ook eens uit het niets een deel van mijn geld terug gekregen omdat ze na 9 maanden de daadwerkelijke persoon erachter hadden gevonden en uit alle email/whatsapp berichten van die persoon het konden koppelen aan mijn aangifte.
schrikbeeld @Jan-Will3m20 september 2023 13:28
Bijna altijd is er sprake van geld overmaken naar een Nederlandse bankrekening
Precies. En je moet voor het aanvragen van een bankrekening je hele doopceel aanleveren.
Als er dan vragen zijn over de betrouwbaarheid van degene achter die bankrekening, doordat je bent opgelicht, is er opeens niet te achterhalen wie er achter zit, iets met AVG of zo.
Yzord 20 september 2023 08:59
Dus als de cyber criminelen dat encrypten dan ligt alles op zijn gat? :+

Is natuurlijk bedoelt als een grap, maar denk je eens in wat als? Het is niet geheel ondenkbaar en hoe gaat alles dan verder?

Zoals nieuws: Internationaal Strafhof bevestigt slachtoffer van cyberaanval te zijn

[Reactie gewijzigd door Yzord op 28 juli 2024 07:01]

Rogers 20 september 2023 09:05
Volledig geautomatiseerd; van web formulier rechtstreeks het archief in, want er wordt toch niks mee gedaan :+
CAPSLOCK2000
20 september 2023 11:12
De Nederlandse politie heeft het aangifteproces voor cybercrime in 2026 volledig gedigitaliseerd.
(...)
"Het gehele intake- en aangifteproces van de politie voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit is eind 2026 volgens planning gedigitaliseerd en geoptimaliseerd waardoor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit beter kunnen worden bestreden", schrijft de politie.
Bij dat soort statements vraag ik me altijd af wat de huidige stand van zaken is. Is men al begonnen aan het project of is het alleen nog maar een plan? Dit is de begroting vanaf 2024 dus het kan best zijn dat het plan niet meer dan een wens is. Laten we dus een beetje voorzichtig doen met harde uitspraken. We weten allemaal dat grote IT projecten lastig te plannen zijn. Ik lees zo'n statement als "Voor 2026 gaat het zeker niet lukken".
In de praktijk betekent dat vooral een interne verbetering van de systemen van de politie. "Dit betekent dat de organisatie van intake en service is verbeterd en geborgd, dat de kennis en professionaliteit van intake en servicemedewerkers is vergroot, dat data op de juiste plek, op de juiste manier en binnen de juridische kaders wordt veiliggesteld voor data-gedreven werken, en dat er een efficiëntere samenwerking is tussen de medewerkers van de verschillende afdelingen binnen het intake- en aangifteproces", schrijft de politie
Wat heeft dat met IT te maken? Zelfs "data op de jusite plek" klinkt in deze context als iets dat hun mensen moeten doen, geen IT. Deze tekst geeft de indruk dat er alleen nog maar een projectmanager is aangesteld. Het woord "borgen" geeft de vrezen. (pro-tip: Onder IT-managers betekent "borgen" namelijk "iemand anders moet mijn vage plan uitwerken en uitvoeren".)

Maar goed, het is begroting dus die gaat altijd over de toekomst en dat ze daarin ferme taal in de tegenwoordige tijd spreken is ook normaal. Maar het is allemaal niet meer dan een vaag plan.

De rest van die begroting spreekt boekdelen. Wat denk je van punten als: "Altijd werkende systemen: De missie-kritische systemen van de politie worden gebouwd en beheerd op basis van “24x7” beschikbaarheid. Beheer is routine en de gewone hygiëne is onderdeel van professioneel IV-werk."

Als dat je doel is dan durf ik wel te zeggen dat er nog een lange weg te gaan is. (pro-tip: "IV" betekent "ik vind computers eng"). IV != IT. Er is overlap tussen die twee gebieden (IT overlapt tegenwoordig met alles) maar het zijn aparten gebieden.

Andere punten uit de begroting zoals "We werken toe naar volledige uitfasering op end-of-life systemen" schetsen een beeld van een organisatie met veel technische achterstand. In hetzelfde lijstje staat ook "Onze systemen zijn qua patching altijd ‘up-to-date’ (N=0)." Die ambities zijn niet los van elkaar te zien en zo ver van elkaar verwijderd dat het niet meer dan wensen kunnen zijn.

Al met al denk ik dat we deze begroting vooral als wensenlijst moeten lezen en niet te zeer als harde afspraken. Wat dat betreft is het misschien interessanter om ook eens terug te kijken naar wat er terecht is gekomen van de plannen uit de vorige begroting.
petermetroid 20 september 2023 08:53
Dat is toch niet te vroeg.
litebyte @petermetroid20 september 2023 08:56
Niet echt...voor digitale criminaliteit (Cyber crime)

[Reactie gewijzigd door litebyte op 28 juli 2024 07:01]

jpsch 20 september 2023 10:45
Verwachting, nog geen afgeronde implementatie.
aaradorn 20 september 2023 11:57
Cybercrime aangifte proces is nog niet gedigitaliseerd?

De ironie, en dan ook nog een dead-line van 2026 voor het online gooien van een paar formuliertjes, het is toch al ooit eens uit-getypt? Hoe veel tijd mag het kosten om zo iets online te zetten? Als we hier een formulier nodig hebben staat het meestal al binnen een uurtje online en kan men alles invullen.

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