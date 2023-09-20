Nederlandse politie heeft aangifteproces voor cybercrime in 2026 gedigitaliseerd

De Nederlandse politie heeft het aangifteproces voor cybercrime in 2026 volledig gedigitaliseerd. Het gaat om 'het gehele intake- en aangifteproces', dat vanaf dat jaar intern bij de politie volledig digitaal moet zijn ingeregeld. Dat staat in het Beheerplan politie 2024.

In de begroting voor de Nationale Politie, die samen met de Rijksbegroting dinsdag werd gepresenteerd, staat een passage over het aangifteproces voor digitale misdaad. "Het gehele intake- en aangifteproces van de politie voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit is eind 2026 volgens planning gedigitaliseerd en geoptimaliseerd waardoor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit beter kunnen worden bestreden", schrijft de politie.

In de praktijk betekent dat vooral een interne verbetering van de systemen van de politie. "Dit betekent dat de organisatie van intake en service is verbeterd en geborgd, dat de kennis en professionaliteit van intake- en servicemedewerkers is vergroot, data op de juiste plek, op de juiste manier en binnen de juridische kaders wordt veiliggesteld voor datagedreven werken, en dat er een efficiëntere samenwerking is tussen de medewerkers van de verschillende afdelingen binnen het intake- en aangifteproces", schrijft de politie. "Het levert bovendien een bijdrage aan de informatiebeelden."

Aangifte doen van verschillende vormen van cybercrime was lange tijd lastig bij de politie. De afgelopen jaren werden er wel nieuwe aangiftemogelijkheden ingevoerd, zoals de optie om helpdeskfraude online te melden. In de interne systemen van de politie werd die informatie alleen lang niet altijd goed geordend en in de juiste systemen geplaatst.