Internationaal Strafhof bevestigt slachtoffer van cyberaanval te zijn

Het Internationaal Strafhof van Justitie in Den Haag is getroffen door een cyberaanval. Het ICC bevestigt de aanval, maar geeft geen details. Het is dan ook niet bekend wie het Hof heeft getroffen, hoe de aanvaller binnen is gekomen en of er documenten zijn ontvreemd.

Het Internationaal Strafhof bevestigt op X, het voormalige Twitter, dat het eind vorige week 'verdachte activiteiten' op zijn informatiesystemen heeft aangetroffen. "Onmiddellijke maatregelen zijn opgezet om op dit cybersecurityincident te reageren en de impact te mitigeren", schrijft het Hof, maar verder geeft het geen details.

Het Hof zegt dat het samen met de Nederlandse autoriteiten 'extra beveiligingsmaatregelen treft' en dat het het incident nog verder onderzoekt. "De prioriteit ligt bij het voortzetten van de kernwerkzaamheden van het Hof", staat in de verklaring. In de toekomst wil het Hof het werk voortzetten om zijn security op orde te krijgen, waaronder 'het versnellen van de inzet van zijn cloudtechnologie'.

Het Strafhof zegt in de verklaring ook 'geen extra informatie over het incident te geven'. Het is daarom niet bekend wie een mogelijke inbreker zou zijn en wat die in de systemen van het Strafhof zocht. Het is ook niet bekend hoe de hackers binnen zijn gekomen en of ze eventuele informatie hebben ontvreemd.