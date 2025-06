Britse kiesraad werd in oktober 2022 gehackt, had geen impact op verkiezingen

De Britse kiesraad is in oktober vorig jaar getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn namen en adresgegevens van veertig miljoen Britse stemmers uitgelekt. De hack heeft geen invloed gehad op verkiezingen, zegt de kiesraad.

De Electoral Commission, vergelijkbaar met de Nederlandse Kiesraad, schrijft op haar website over de aanval. Die vond al in oktober 2022 plaats. De commissie heeft toen binnen 72 uur melding gemaakt van de aanval bij de Britse privacytoezichthouder en het National Cyber Security Centre, maar dit is voor het eerst dat er publiekelijk iets over de hack wordt gezegd. Wat er precies gebeurd is, blijft overigens onbekend. De Electoral Commission zegt dat zij in oktober 2022 'verdachte activiteit' detecteerde op haar netwerken. "Het is duidelijk dat vijandige actoren de systemen voor het eerst troffen in augustus 2021", schrijft de commissie.

Het is niet bekend hoe de hackers binnenkwamen, hoe ze onopgemerkt bleven en hoe ze te werk gingen. "We weten welke systemen toegankelijk waren voor de aanvallers, maar kunnen niet definitief vaststellen welke gegevens zij wel of niet hebben aangeraakt", schrijft de commissie. Het is evenmin bekend om wat voor vijandige actoren het gaat en of de hackers gelieerd waren aan een bepaald land.

De commissie zegt wel dat in ieder geval contactinformatie is gestolen van Britse stemmers. Het gaat om kopieën van lokale stemregisters. Daarin worden namen en woonadressen van stemmers opgeslagen. Ook wordt in sommige gevallen opgeslagen wat de leeftijd is van een stemmer. Dat gebeurt als die persoon dat jaar de stemgerechtigde leeftijd bereikt. Verder kan het zijn dat er persoonsgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers zijn gestolen. Dat is het geval als burgers contact met de commissie hebben opgenomen.

De hack heeft geen directe gevolgen voor de uitslag van verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Die worden, net als in Nederland, op papier gedaan. Desalniettemin roept de hack vragen op over de handelswijze van de Electoral Commission. Zo is onduidelijk waarom het meer dan tien maanden duurde voordat de commissie het incident openbaar maakte en hoe het kan dat het nog steeds onduidelijk is welke gegevens er precies gestolen zijn.