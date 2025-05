Computerbeveiligingswetenschapper Herbert Bos wordt lid van Nederlandse Kiesraad

Herbert Bos wordt lid van de Kiesraad. Bos is hoogleraar beveiliging van computersystemen en was een van de oprichters van de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. Samen met andere experts pleitte hij voor verbetering van de digitalisering van de Nederlandse verkiezingssoftware.

Bos begint op 1 juli van dit jaar bij de Kiesraad, de autoriteit die verkiezingen in Nederland regelt. Hij volgt Ronald Prins op. Die verlaat de Kiesraad per 1 juli. De voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken, zegt vooral Bos' ict-kennis te verwelkomen. "Wij zijn bijzonder verheugd met deze benoeming. Het is van cruciaal belang om uitstekende kennis op het gebied van digitale veiligheid van verkiezingen in onze raad te hebben."

Herbert Bos is een bekende naam in de wereld van cybersecurity. Zo is hij hoogleraar computerbeveiliging aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar is hij ook lid van VUsec, dat onder andere onderzoek doet naar speculative execution-bugs in cpu's. Daarnaast is Bos bestuurder bij de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. Die stichting ontstond in 2020 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De stichting bestaat uit een groep experts en hackers die waarschuwen voor het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen. Dat is telsoftware die wordt gebruikt om verkiezingsuitslagen vast te stellen en zetelverdelingen toe te passen. Tweakers schreef daar in 2021 een achtergrondverhaal over.

Bos zegt zijn lidmaatschap van de stichting op. Zijn benoeming bij de Kiesraad is inmiddels goedgekeurd door de ministerraad.