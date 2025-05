Poging om waterzuiveringsinstallatie te vergiftigen was geen cyberincident

De poging om een Amerikaanse waterzuiveringsinstallatie in 2021 te vergiftigen via een cyberaanval blijkt waarschijnlijk helemaal geen cyberaanval te zijn geweest. De FBI concludeert na een onderzoek dat er geen bewijs is voor zo'n cyberincident.

Het is niet duidelijk wat er dan wel is gebeurd in de waterzuiveringsinstallatie van Oldsmar in de Amerikaanse staat Florida. Begin 2021 kwam via lokale media naar buiten dat een onbekende hacker zou hebben ingebroken in de ict-systemen van de installatie. De aanvaller zou vervolgens hebben geprobeerd het natriumhydroxidegehalte in het water stapsgewijs te veranderen en zo de zuurgraad ervan aan te passen. Het incident werd breed uitgemeten en wordt tot de dag van vandaag door veel cybersecurityexperts aangehaald als een voorbeeld waarbij een hack grote fysieke gevolgen op infrastructuur kan hebben. Experts waarschuwen al jaren voor dergelijke rampscenario's en zagen in het Oldsmar-incident een bevestiging van die waarschuwingen.

Het verhaal werd toen onderschreven door verschillende bestuursleden van de waterzuiveringsinstallatie en door de lokale politie die onderzoek deed. Daarbij kwamen veel details naar buiten van werknemers van de installatie. Die zouden bijvoorbeeld hebben gezien hoe een muiscursor plotseling begon te bewegen op schermen.

Nu blijkt dat het incident geen hack of andere digitale inbraak was. De FBI, die later samen met de Amerikaanse Secret Service een onderzoek startte, heeft tijdens een conferentie gezegd dat er 'geen bewijs van toegang van buitenaf' is gevonden. Ook een oud-manager van de installatie noemt het incident inmiddels een 'non-event'. De FBI vermoedt dat het hoogstwaarschijnlijk de medewerker die het incident aanvankelijk meldde was. Die medewerker zou per ongeluk zijn of haar toetsenbord verkeerd hebben aangeslagen of een verkeerde knop hebben ingedrukt en de schuld mogelijk hebben willen verleggen.

De FBI heeft nog geen officiële verklaring uitgegeven, maar zegt tegen de Tampa Bay Times dat het onderzoek 'niet kan bevestigen dat het incident het gevolg is van een gerichte cyberaanval op Oldsmar'. Het is niet duidelijk of het onderzoek nog steeds loopt en waarom de FBI de informatie niet eerder naar buiten heeft gebracht.