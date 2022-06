Hacker poogde Floridase waterzuivering te vergiftigen door zuurgraad te wijzigen

Een hacker heeft ingebroken in de systemen van de waterzuiveringsinstallatie van een stad in de Amerikaanse staat Florida. Hij wilde daar de zuurgraad gevaarlijk verlagen, maar dat werd op het laatste moment tegengehouden door een werknemer.

De hacker wist vrijdag binnen te dringen in de systemen van de stad Oldsmar in Florida. Lokale media schrijven dat de aanval uiteindelijk niet succesvol was, doordat een werknemer die opmerkte. De hacker kwam binnen in het systeem van de waterzuiveringsinstallatie, dat ook zorgt voor de aanvoer van drinkwater in huishoudens. De hacker probeerde het gehalte van natriumhydroxide in het water stapsgewijs te verhogen. Dat wordt aan het water toegevoegd om de zuurgraad van het water op peil te houden, maar in grote doses kan dat schadelijk of zelfs dodelijk zijn.

De aanvaller zou de hoeveelheid natriumhydroxide hebben verhoogd van het normale honderd delen per miljoen naar 11.100 delen per miljoen. Een werknemer ontdekte de aanval doordat de muiscursor plotseling begon te bewegen. Daardoor wist hij de verhoging ongedaan te maken. Als dat niet was gebeurd, was het gevaar waarschijnlijk minimaal. Het zou volgens de lokale politie nog zeker 24 uur duren voordat de verandering daadwerkelijk zou worden doorgevoerd en er zouden veiligheidssystemen in werking zijn getreden die waarschuwingen hadden gegeven.

Technische details over de hack ontbreken nog. Volgens Wired lijkt het erop dat de hacker TeamViewer gebruikte om een computer in het netwerk over te nemen. De bevindingen zijn bevestigd door de lokale politie, maar nog niet door externe onderzoekers. Het is niet duidelijk op welke manier de hacker de computer wist over te nemen en op welke wijze het netwerk gesegmenteerd was.