Gestolen data Schotse milieuwaakhond online gezet na weigering betalen losgeld

De hackers die rond de kerst 1,2GB aan data van de Schotse Environment Protection Agency hadden gestolen, hebben die data online gezet. De organisatie weigert namelijk toe te geven aan de eisen van de criminelen.

Nog altijd zijn de diensten van de SEPA verstoord door de diefstal en ransomware-infectie van een maand geleden, maar de milieuwaakhond is standvastig. "De organisatie herhaalt dat het niet zal ingaan op criminelen die erop uit zijn openbare diensten te verstoren en overheidsgelden af te persen". Bepaalde diensten, zoals overstromingvoorspellingen werken echter nog wel gewoon. De organisatie zegt samen te werken met de Schotse overheid, politie, het National Cyber Security Centre en onafhankelijke specialisten om de zaak te onderzoeken.

Wat voor ransomware het om gaat, is niet bekend. Volgens ZDNet heeft ransomwarebende Conti verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De bende heeft 4000 bestanden online gezet, bestaande uit documenten met informatie over contracten, commerciële dienstverlening en strategie. Of dat alle data is, is niet bekend. Hoeveel losgeld geëist werd, is ook niet bekend.

Ransomware is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dat een organisatie erdoor getroffen wordt, is een regelmatige geziene headline in het nieuws. Tweakers schreef er in oktober nog over in het achtergrondverhaal 'Hoe ransomware veranderd is; van foto's versleutelen naar miljardenindustrie'.