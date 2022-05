Italië legt TikTok aan banden wegens gebrekkige handhaving minimumleeftijd

De Italiaanse Garante per la protezione dei dati personali, ofwel de privacywaakhond, draagt TikTok op om alle Italiaanse accounts waarvan de leeftijd nog niet is met zekerheid geverifieerd, te blokkeren. Dit naar aanleiding van de dood van een tienjarig meisje in het land.

De Italiaanse waakhond zegt dat TikTok onmiddellijk alle accounts moet blokkeren waarvan de leeftijd nog niet met zekerheid is geverifieerd. De minimumleeftijd om op het platform te zitten, is dertien jaar, maar volgens de waakhond is deze eis makkelijk te omzeilen. De privacywaakhond had sinds december al een 'formeel proces' lopen tegen TikTok om onder andere de geringe bescherming van kinderen onder de dertien. Onderzoek naar het platform loopt al sinds maart.

Het overleden meisje heeft vermoedelijk meegedaan aan de blackout challenge op het platform, waarbij men opgeroepen wordt om zo lang mogelijk zichzelf te verstikken en dat proces op TikTok te posten.

De blokkade op niet geverifieerde accounts duurt in ieder geval tot 15 februari. Uiterlijk op die datum komt de Italiaanse privacywaakhond met verdere uitspraken. Onduidelijk is hoeveel accounts het om gaat; de waakhond spreekt van 'alle accounts waarvan de leeftijd van de gebruiker niet met zekerheid is vastgesteld'. Afhankelijk van hoe streng met die eis omgegaan wordt, zou dat ieder account in Italië kunnen zijn, aangezien het proces omtrent leeftijd nu simpelweg een geboortedatum invullen behelst.