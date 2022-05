TikTok vernieuwt privacyvoorwaarden voor tieners en maakt accounts privé

TikTok-gebruikers onder de 16 krijgen te maken met nieuwe gebruiksvoorwaarden. Zo zijn accounts voor hen vanaf nu standaard privé, worden TikToks van tieners tussen de 13 en 15 niet meer aanbevolen aan andere gebruikers en kunnen video's van gebruikers onder de 16 niet langer gedownload worden.

De nieuwe instellingen zijn gericht op iedereen onder de 18. Waar gebruikers bij veel diensten pas officieel een account kunnen aanmaken vanaf achttien jaar, kan dat bij Tiktok al vanaf een leeftijd van dertien jaar. Standaard zijn alle accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 jaar nu privé. Alleen goedgekeurde volgers kunnen een video van die gebruiker zien.

Daarnaast kunnen 13- tot 15-jarigen alleen nog kiezen tussen de optie dat vrienden kunnen reageren op hun video's, of niemand. De optie om comments open te stellen voor iedereen is verwijderd. Ook kunnen gebruikers geen Duet- of Stitch-video meer maken, waarbij gebruikers samen zingen of reageren op een TikTok-video met de originele video ernaast, met TikToks van gebruikers onder de 16.

Voor 16- en 17-jarigen staan Duet en Stitch nu standaard op Friends-only ingesteld. Ze kunnen deze wel weer open zetten voor iedereen. Video's van gebruikers onder de 16 kunnen niet langer gedownload worden. Ook hierbij geldt dat downloaden standaard is uitgeschakeld voor 16- en 17-jarigen, maar dat ze downloaden wel weer aan kunnen zetten.

Een belangrijk deel van TikTok is het scherm met aanbevelingen, waar het TikTok-algoritme relevante video's toont aan eerst een kleine, en dan een steeds grotere groep gebruikers. Dit is voor veel TikTok-accounts de manier om bekend te worden op het platform. Bij TikTok is geen grote groep volgers nodig om een groot bereik te halen. Een video kan viral gaan door dat algoritme. Accounts van gebruikers jonger dan zestien jaar worden voortaan niet meer aanbevolen aan andere gebruikers dan vrienden. Jongeren kunnen aanbevelen wel weer aanzetten, maar moeten daar dan bewust voor kiezen.

Met de nieuwe gebruiksvoorwaarden hoopt TikTok dat jonge gebruikers zich meer bewust worden van hun online privacy, schrijft het bedrijf. 'We willen dat onze jongere gebruikers weloverwogen keuzes kunnen maken over wat ze willen delen en met wie', schrijft Elaine Fox, hoofd Privacy bij de Europese tak van TikTok.