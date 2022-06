'TikTok geeft gebruikers mogelijkheid geld te verdienen met affiliate links'

TIkTok gaat zijn populairste gebruikers de mogelijkheid geven om geld te verdienen met het plaatsen van affiliate links, waardoor de gebruikers automatisch een percentage krijgen van verkopen, zo meldt de zakelijke krant Financial Times.

De mogelijkheid om affiliate links te gebruiken staat in de plannen voor 2021, heeft Financial Times gezien in een document over die plannen. Behalve affiliate links komen er op TikTok ook moderne varianten op homeshopping-channels die afgelopen decennia op televisie waren. Bij dit 'liveshoppen' demonstreert een TikTok-gebruiker een product en kijkers kunnen dat met een paar klikken meteen kopen.

Ook zou TikTok werken aan een manier voor adverteerders om sneller via self-service advertenties op het platform te krijgen, iets dat nu nog gaat via een menselijke verkoper. Met de initiatieven lijkt TikTok zich te richten op commerciële activiteiten en geld verdienen op en via het platform. Het is onbekend of alle initiatieven ook meteen in de Benelux actief zullen zijn. TikToks moederbedrijf ByteDance heeft niet gereageerd op de publicatie van de informatie.