'Gebruik Facebook onder Nederlandse jongeren zakt onder 20 procent'

Het gebruik van Facebook onder jongeren is afgelopen vijf jaar met meer dan 70 procent afgenomen. Waar in 2016 nog twee derde van de jongeren Facebook dagelijks gebruikte, is dat nu iets minder dan 20 procent. Dat meldt Newcom op basis van eigen onderzoek.

Afgelopen jaar daalde het dagelijks gebruik van Facebook onder jongeren van 15 tot 19 jaar van ongeveer 25 naar circa 19 procent, zo blijkt uit het onderzoek van Newcom onder 7100 Nederlanders. Dat lijkt niet te liggen aan een afkeer van het bedrijf zelf, want jongeren gebruiken WhatsApp en Instagram nog wel volop; het zijn de twee sociale media die de meeste jongeren dagelijks gebruiken. Meer dan de helft van de jongeren in het onderzoek zegt ook Snapchat en YouTube dagelijks te gebruiken. Het gebruik van TikTok ligt rond 30 procent.

Het dalende gebruik van Facebook is in andere leeftijdsgroepen niet te zien. In totaal steeg het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook van 7,1 naar 7,3 miljoen, zo becijfert Newcom. Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat staat stil, terwijl die van andere sociale media wel groeiden. Daarbij groeide filmpjesdienst TikTok het snelste.

Nederlanders gebruiken gemiddeld 2,1 platforms dagelijks en zijn actief op gemiddeld 3,9 platforms. Newcom deed zijn Nationale Social Media Onderzoek afgelopen maand onder 7021 respondenten, die volgens het bedrijf een representatieve afspiegeling vormden van Nederlanders van vijftien jaar en ouder.