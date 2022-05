Facebook stopt wereldwijd permanent met aanraden politieke Groups

Facebook stopt wereldwijd permanent met het algoritmisch aanraden van Groups die gaan over politiek. De stap moet het debat op het sociale netwerk minder verhit maken en het aantal gesprekken over onderwerpen die verdeeldheid zaaien, verminderen.

Facebook zette aanbevelingen voor politieke Groups al uit in de VS in de maanden voor de presidentsverkiezingen in dat land, maar nu gaat het algoritme wereldwijd en permanent geen politieke Groups meer aanraden, zegt ceo Mark Zuckerberg in de bespreking van de kwartaalcijfers. Zuckerberg noemt de stap een logisch vervolg op wat Facebook al deed om verdeeldheid te verminderen.

Het sociale medium kreeg veel kritiek, onder meer omdat het algoritme politieke Groups ging aanbevelen die moesten passen bij de interesses, met als onbedoeld bijgevolg dat gebruikers bij Groups terechtkwamen die hen steeds extremere politieke standpunten voorschotelde.

Facebook zegt ook problemen te gaan ondervinden door de verplichting voor apps om toestemming te vragen voor tracking. Dat gaat impact hebben op de omzet vanaf dit voorjaar, denkt het bedrijf. Dat komt doordat veel gebruikers naar verwachting tracking zullen weigeren. Die impact neemt toe gedurende het jaar als meer mensen de nieuwe vereiste versie van iOS 14 installeren. Een factor die de impact vermindert, is dat andere bedrijven vermoedelijk ook minder kunnen gaan tracken. De pr-strategie die Facebook hanteert, is dat het weigeren van tracking ervoor zorgt dat mkb'ers minder makkelijk een gericht publiek kunnen bereiken met hun advertenties.