LG gaat Gram-laptops verkopen in Nederland

LG gaat zijn Gram-laptops uitbrengen in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van LG Benelux tegenover Tweakers. De Zuid-Koreaanse fabrikant maakt sinds 2015 lichtgewicht laptops in die serie, maar die kwamen niet eerder uit in Nederland.

Vanaf dit jaar gaat LG de Gram-laptops uitbrengen op de Nederlandse markt. Om welke modellen het precies gaat, wanneer ze uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. Op de CES-beurs begin deze maand kondigde LG zijn nieuwe line-up van Gram-laptops aan met 16:10-schermen. Er zijn varianten van 14", 16" en 17" en van de twee kleinste maten zijn er ook 2-in-1-versies met een 360-gradenscharnier voor het scherm.

Een vacature voor een accountmanager bij LG Benelux suggereerde al dat de fabrikant van plan is om laptops in Nederland uit te brengen. Desgevraagd bevestigde een woordvoerder van LG dat dit klopt en dat het om de Gram-serie gaat, maar verdere details wil LG nog niet prijsgeven. De Gram-laptops zijn momenteel de enige laptops die LG in zijn assortiment heeft.