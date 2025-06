Wie gewend is aan een werkplek met twee monitoren, zal vast even moeten wennen aan een dagje werken op een laptop met slechts één scherm. Dat is naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens een veel kleiner scherm dan je vaste opstelling, tenzij je nog op een crt uit 2002 werkt natuurlijk. Je kunt natuurlijk je lcd meezeulen en hoewel dat soort schermen een stuk draagbaarder zijn dan crt's, is het nog niet ideaal. Gelukkig kun je ook echt draagbare lcd's kopen, die samen met je laptop je tas ingaan, zoals de LG Gram +View, waar we voor deze review naar kijken.

Diverse fabrikanten brachten al eens een draagbaar scherm met USB-C-aansluiting uit: alweer bijna drie jaar geleden zetten we er drie naast elkaar. Dat waren destijds alle drie full-hd-schermen van 1920 bij 1080 pixels. De LG Gram +View is echter een ips-scherm met 2560 bij 1600 pixels. Dat zijn twee keer zoveel pixels in een vergelijkbaar jasje. Daarmee is de Gram +View vrij uniek in zijn soort. Niet geheel ontoevallig is de Gram +View vrijwel identiek als het scherm dat in sommige Gram-laptops zit. LG prijst het scherm dan ook aan als ideale metgezel voor die laptops en bundelt het losse scherm soms zelfs met de laptops.

De +View kost ongeveer driehonderd euro, waarmee het scherm een beetje in het midden zit vergeleken met de overige draagbare schermen. Uitgerekend in prijs per pixel is het juist een van de, zoniet dé goedkoopste, want van de draagbare monitoren in de Pricewatch is het, samen met de niet in webshops verkrijgbare Intehill Studio Display het enige scherm dat boven 1080p uitkomt. Mocht je daar interesse in hebben, dan kun je de Studio Displays direct bij de fabrikant kopen.