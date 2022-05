LG Gram-laptops met 16:10-scherm zijn eind mei te koop vanaf 1249 euro

LG brengt zijn lichtgewicht Gram-laptops op 25 mei uit in Nederland. Er verschijnen modellen van 17", 16" en 14". De schermen hebben een 16:10-verhouding en de laptops zijn voorzien van maximaal een Intel Core i7-processor en tot 16GB Lpddr4x-geheugen.

LG brengt verschillende configuraties van de Gram-laptops uit. Allemaal gebruiken ze Intel Tiger Lake-U-processors met een geïntegreerde Xe-gpu. Er is keuze uit de Core i5-1135G7 of de Core i7-1165G7. Beide zijn quadcores, maar de i7 heeft hogere kloksnelheden, met een turbo tot 4,7GHz. Bij de i5 is dat maximaal 4,2GHz.

De 14"-uitvoering weegt ongeveer 1kg, het gewicht van de 16"- en 17"-modellen is respectievelijk zo'n 1,2kg en 1,4kg. Alle uitvoeringen zijn iets dunner dan 2cm en voorzien van een NVMe-ssd van 512GB. Alle modellen op de goedkoopste na hebben 16GB Lpddr4x-geheugen. Het 14"-instapmodel moet het doen met 8GB.

De lichtgewicht laptops hebben allemaal een ips-scherm met een 16:10-verhouding en bij de 16"- en 17"-versies heeft het paneel een resolutie van 2560x1600 pixels. De 14"-variant heeft een resolutie van 1920x1200 pixels.

LG kondigde de Gram-laptops begin dit jaar aan en brengt ze vanaf 25 mei uit in Nederland. Het goedkoopste 14"-model krijgt een adviesprijs van 1249 euro en de duurste 17"-uitvoering kost 1699 euro. De laptops zullen voorlopig alleen bij MediaMarkt online verkrijgbaar zijn.

LG was jarenlang gestopt met de verkoop van laptops in Nederland. Het eerste model in de Gram-serie werd in 2015 aangekondigd, maar tot nu toe heeft LG nooit een Gram-laptop officieel uitgebracht in Nederland. Eind januari maakte LG bekend weer laptops in Nederland te gaan verkopen.

LG Gram 17 LG Gram 16 LG Gram 14 Model 17Z90P 16Z90P 14Z90P Scherm 17" 16" 14" Resolutie 2560x1600 2560x1600 1920x1200 Gewicht 1350g 1190g 999g Formaat 380x260x18mm 356x243x17mm 313x215x17mm Accu 80Wh 80Wh 72Wh Processor Core i5-1135G7 of i7-1165G7 Core i5-1135G7 of i7-1165G7 Core i5-1135G7 of i7-1165G7 Geheugen 16GB Lpddr4x 16GB Lpddr4x 8 / 16GB Lpddr4x Opslag 512GB NVMe-ssd 512GB NVMe-ssd 512GB NVMe-ssd Prijs 1599 euro: i5, 16GB, 512GB

1699 euro: i7, 16GB, 512GB 1499 euro: i5, 16GB, 512GB

1599 euro: i7, 16GB, 512GB 1249 euro: i5, 8GB, 512GB

1499 euro: i7, 16GB, 512GB

17"-uitvoering van LG Gram